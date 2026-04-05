Céline Dion ma ponad tuzin rodzeństwa. W jej wielkiej rodzinie nie brakowało dramatów

Kanadyjska piosenkarka zalicza się do grona najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych postaci na globalnej scenie muzycznej. Céline Dion zawsze z dumą wspomina swoje skromne pochodzenie i dorastanie w wielodzietnym, francuskojęzycznym domu na terenie prowincji Quebec. Z czasem sama założyła własną, wspaniałą rodzinę. Warto wspomnieć, że jej najstarsza z sióstr lada moment będzie obchodzić swoje osiemdziesiąte urodziny.

Céline Dion kończy 58 lat. Śmierć męża i brata była ogromnym ciosem

Przyszła ikona muzyki przyszła na świat 30 marca 1968 roku w miejscowości Charlemagne, położonej niedaleko Montrealu. Jej urodzeni w latach dwudziestych rodzice, Thérèse oraz Adhémar, posługiwali się na co dzień językiem francuskim. Nastoletnia dziewczyna, która nie przepadała za szkołą przez zachowanie jej rówieśników, każdą wolną chwilę po lekcjach spędzała na wspólnym graniu i śpiewaniu w otoczeniu najbliższych. Prawdziwym punktem zwrotnym, po wydaniu kilku lokalnych płyt, okazał się wielki triumf w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku.

Karierą młodej artystki pokierował René Angélil, dwukrotnie rozwiedziony menadżer starszy od niej o szesnaście lat. Zawodowa relacja szybko przerodziła się w płomienne uczucie, a zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 1994 roku. Małżonkowie trwali u swego boku aż do bolesnego rozstania spowodowanego śmiercią mężczyzny w styczniu 2016 roku. Zaledwie dwa dni po odejściu ukochanego męża artystka pożegnała również swojego brata Daniela, którego także pokonała choroba nowotworowa.

Gwiazda ma potężne rodzeństwo. Jest najmłodsza z czternaściorga rodzeństwa

Wspomniany Daniel Dion przyszedł na świat jako ósme dziecko Thérèse i Adhémara, natomiast słynna gwiazda estrady urodziła się jako ostatnia z całej czternastki. Kiedy w 1962 roku rodzina powiększyła się o bliźnięta, nikt nie przypuszczał, że pojawią się kolejne dzieci. Minęło aż sześć długich lat, zanim rodzice niespodziewanie powitali na świecie najmłodszą córkę, co stanowiło najdłuższą przerwę w historii tej niezwykłej rodziny.

Do dzisiaj żyje trzynaścioro potomków rodu Dionów, którzy wciąż kultywują wspaniałe muzyczne tradycje. Najstarsza ze wszystkich, Denise Dion, 16 sierpnia będzie świętować swoje 80. urodziny. Po niej na świat przychodzili kolejno: Clément (1947), Claudette (1948), Liette (1950), Michel (1952), Louise (1953), Jacques (1955), Daniel (1956-2016), Ghislaine (1958), Linda (1959), Manon (1960), bliźniaki Paul i Pauline (1962) oraz na samym końcu Céline (1968). Głowa rodziny odeszła w 2003 roku mając 80 lat, natomiast matka sławnej artystki i jej rodzeństwa zmarła w 2020 roku, krótko przed swoimi 93. urodzinami.

Céline Dion szykuje się do występów? Fani czekają na powrót do Paryża

W 2022 roku legendarna artystka przekazała wstrząsającą diagnozę o zmaganiach z rzadkim i wyczerpującym zespołem sztywnego człowieka (SPS). Od tamtego momentu znacznie ograniczyła swoją obecność w przestrzeni publicznej, niemal całkowicie rezygnując z występów na żywo. Ogromne poruszenie wywołało jednak jej pełne emocji wykonanie utworu „Hymne à l'amour” podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w stolicy Francji. Sympatycy wokalistki mają teraz ogromne powody do radości, ponieważ wiele wskazuje na zapowiedź nadchodzącej serii koncertów we wrześniu i październiku, które miałyby odbyć się właśnie w Paryżu w ramach specjalnej rezydentury.

