Cezary Pazura od zawsze był osobą, która dba o swoje ciało oraz kondycję fizyczną. Często pokazywał w sieci, jak wygląda jego trening na siłowni lub w domu. Aktor dba również o swoją dietę, aby zachować zdrowy wygląd. Niedawno znany gwiazdor wybrał się na wakacje do Tajlandii. W mediach społecznościowych chętnie publikuje nagrania oraz zdjęcia, na których prezentuje to, jak wyglądają jego wakacje. Dzieje się!

Cezary Pazura na swoim InstaStories dodał masę filmów oraz zdjęć z zagranicznego wyjazdu. Jednak tylko jedno z nich zwróciło naszą szczególną uwagę. Fotka z wyeksponowaną klatą stała się prawdziwym hitem. Aż trudno uwierzyć w to, że Cezary Pazura ma niej 62 lata. Jego sylwetka robi wrażenie!

Cezary Pazura od lat dba o swoją kondycję fizyczną. Aktor, który niejednokrotnie pokazał swoje muskuły na zdjęciach z treningów, w wywiadach zdradził kilka kluczowych elementów, które wpływają na jego zdrowy wygląd. W jednym z wywiadów Pazura wyjawił sekret swojej zdrowej sylwetki. Okazuje się, że trenuje regularnie - trzy razy w tygodniu. Nie stosuje jednak żadnej diety, ponieważ w jego rodzinie dominują dobre geny.

Ćwiczę regularnie trzy razy w tygodniu, trening trwa zazwyczaj godzinę i 15 minut plus oczywiście rozgrzewka i stretching. Mam o tyle szczęście, że nie muszę stosować żadnej diety, bo moja rodzina to rodzina chudzielców, także ile bym nie zjadł, zawsze wszystko spalę. Nie wiem, jak to się dzieje. Jakiś dar z nieba. Mnie jest łatwiej schudnąć, niż przytyć. Więc jak reżyser każe mi schudnąć, to biorę rolę, jeśli odwrotnie, nie ma opcji - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.