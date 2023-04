Cezary Żak i Katarzyna Żak to jedna z tych par, która w polskim show biznesie trwa mimo upływu czasu. Są razem już od 38 lat! To imponujący wynik, a fani niezmiennie kibicują temu związkowi. I choć Żakowie przeżyli wiele wzlotów i upadków, to koniec końców zawsze spadają na cztery łapy. Kilka lat temu odnowili nawet przysięgę małżeńską, co uczynili w Jeruzali, czyli - co ciekawe - w serialowych Wilkowyjach, gdzie toczy się akcja "Rancza". Niewiele osób wie, że Cezary Żak po ponad 30 latach małżeństwa z Katarzyną postanowił otworzyć się na temat... rozwodu. Wszystko za sprawą doniesień medialnych, które powtarzają się rok do roku! Aż trudno w to uwierzyć, ale pojawiają się cykliczne publikacje dotyczące ich rozstania. Cezary Żak uchylił rąbka tajemnicy, jak reaguje na te nieprawdziwe pomówienia. Okazuje się, że pewnego razu na to wszystko zareagowała nawet jego mama.

Cezary Żak po ponad 30 latach małżeństwa z Katarzyną powiedział o rozwodzie. Nawet jego mama zareagowała!

Cezary Żak w wywiadzie dla Plejady z 2021 roku opowiedział o tym, jak to jest z tym jego "rozstawaniem się" z Katarzyną Żak, które fundują im media. Wówczas wyszło na jaw, że zdarza się to systematycznie! Zauważył nawet pewną tendencję.

- Od kilku lat właśnie w sierpniu, w okolicach moich urodzin, zawsze pojawiają się artykuły o tym, że się rozwodzimy. To już stało się anegdotyczne. Nawet koledzy z branży się z tego śmieją i gdy przychodzą wakacje, mówią: "O, zaraz będą was rozwodzić!". (śmiech) W tym roku czekaliśmy na to z Kasią i się nie zawiedliśmy. Jedna z gazet w sierpniu napisała, że w rodzinie Cezarego Żaka szykuje się rozwód. Zawiadomiła mnie o tym moja mama. Fryzjerka podsunęła jej pewne czasopismo i zapytała: „czyżby Cezary się rozwodził?”. I mama zadzwoniła do mnie, żeby zapytać, czy to prawda. Tłumaczyłem jej więc, że przecież niedawno się widzieliśmy i chyba nie wyglądaliśmy jak para, która chce się rozstać. „No, właśnie tak mi się wydawało” – przyznała mama. I co roku jest tak samo - powiedział Cezary Żak w rozmowie z Michałem Misiorkiem.

Aktor przyznaje, że dziś bawią go tego typu doniesienia, ale kiedyś mocno go denerwowały, bo musiały to również czytać córki Żaków, a później tłumaczyć się przed kolegami i koleżankami w szkole, którzy pytali o rozstanie sławnych rodziców. Fani odetchnęli z ulgą i mają nadzieję, że Cezary Żak i Katarzyna Żak jeszcze długo będą razem.

