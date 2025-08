Cezary Żak wygląda jak bezdomny pilnujący aut za 2 złote! Co się z nim stało?!

Cezary Żak schudł 30 kg

Cezary Żak to aktor bardzo wszechstronny. Jego umiejętności aktorskie wykorzystywane były przez różnych reżyserów w rozmaitych produkcjach. Mimo to dla większości widzów jest przede wszystkim wójtem i proboszczem w serialu "Ranczo". Być może niebawem produkcja wróci do TVP. Biuro prasowe telewizji publicznej niedawno informowało, że rozmowy na temat reaktywacji "Rancza" trwają. Z kolei ludzie, którzy oglądali telewizję jeszcze pod koniec lat 90., kojarzą Cezarego Żaka z absolutnie niepodrabialnej roli motorniczego Karola Krawczyka w serialu "Miodowe lata". W tamtym okresie aktor miał sporą nadwagę, która była wykorzystywana przez scenarzystów. Potem jednak Cezary Żak znacznie schudł. Kiedyś w rozmowie z "Dzień dobry TVN" zdradził, że zrzucił aż 30 kilogramów. Jego waga startowa wynosiła 120 kg.

Nauczyłem się jeść mniej i rozsądnie, a ponadto poznałem swój organizm, jego potrzeby i przyzwyczajenia. Podjadanie to najgorszy wróg, nie tylko odchudzającej się osoby. Postanowiłem, że wydłużę swoje przerwy między posiłkami (...) Co prawda dietetycy zalecają, aby jeść częściej i mniej, ale na mnie to po prostu nie działało. Ja musiałem się najeść i dopiero wtedy mogłem wytrzymać bez kolejnych drobnych przekąsek

- wyjawił aktor.

Cezary Żak był wyzywany z powodu tuszy. Teraz chudnie na potęgę, a różnicę widać gołym okiem. "Totalnie się załamałem"

Cezary Żak wygląda jak bezdomny, który pilnuje aut

Obecnie Cezary Żak ma 64 lata. Zatem - jak łatwo policzyć - w przyszłym roku wejdzie w wiek emerytalny. Na emeryturę jednak raczej szybko się nie wybierze. Aktor jest w świetnej formie fizycznej i zupełnie nie widać po nim upływającego czasu. Chyba że... spojrzymy na jego ostatnie zdjęcie, które pojawiło się na Instagramie. Na fotografii Cezary Żak wygląda jak bezdomny nieformalnie pilnujący aut w centrum miasta. Ci ludzie często proszę o kierowców o jakieś wsparcie finansowe. Bywa że zadowala ich nawet 2 złote. Na szczęście szokujący image Żaka to tylko bardzo dobra charakteryzacja, o czym poinformował we wpisie. Przy okazji zaprosił widzów na przedstawienie.

Pod galerią znajduje się QUIZ Ranczo. To nazwisko bohatera czy aktora serialu TVP? Solejuk, Barciś, Żak, Japycz

To jeszcze próby charakteryzatorskie do nowego filmu, ale już jutro, tj. 3 sierpnia, zapraszam Warszawiaków i gości spoza stolicy na spektakl"„Serca na odwyku" w @scenarelax Gramy 16.00 i 19.00. Zabawa murowana

- napisał gwiazdor seriali "Ranczo" i "Miodowe lata".

W galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Cezary Żak

QUIZ Ranczo. To nazwisko aktora czy postaci z serialu? Solejuk, Barciś, Żak, Japycz Pytanie 1 z 20 Cezary Żak to: aktor z serialu Ranczo postać z serialu Ranczo Następne pytanie