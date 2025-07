Chaos przed startem, ale udało się! Tolak z rodziną wyruszył w wielką podróż

Jakub Tolak od kilku lat udowadnia, że życie nie kończy się na planie zdjęciowym. Choć wielu pamięta go z młodzieńczych ról w kultowych polskich serialach, dziś spełnia się przede wszystkim jako podróżnik, vloger i tata. Razem z żoną Zofią oraz córeczką przemierza Europę w przyczepce kempingowej, dokumentując swoje wyprawy i codzienność na YouTubie oraz Instagramie. Tym razem para ogłosiła, że rozpoczęła kolejną podróż – choć nie obyło się bez przygód już na starcie.

Zobacz też: Jakub Tolak pokazał blizny po operacji. Żona gwiazdora "Klanu" ma identyczne! To ślad po "łataniu" serca

Jakub Tolak wraz z rodziną będzie podróżować w niewielkiej przyczepce

"Mieliśmy wyjechać w sobotę, później w niedzielę. Prawie już udało się wyjechać wczoraj. Ale mamy to! Ruszyliśmy przed siebie, zapakowani po kokardę" – napisał Jakub Tolak w emocjonalnym poście, który szybko zdobył tysiące reakcji. Nie krył, że początek wyprawy był pełen niespodziewanych komplikacji.

Zobacz też: Aktor "Barw szczęścia" i "Klanu" musi przejść operację serca. Żona i maleńka córeczka żyją w niepewności

Z uśmiechem dodał: "Bo pakować się do przyczepki to trzeba umieć i my tę umiejętność musimy jeszcze nabyć". Choć para ma już na swoim koncie wiele wypraw, każda podróż z małym dzieckiem, zwłaszcza w przyczepce kempingowej, wiąże się z nowymi wyzwaniami.

Co więcej, Tolak zdradził, że to pierwszy raz, gdy samodzielnie prowadzi zestaw z przyczepą: "Życzcie nam powodzenia! Zwłaszcza kierowcy, bo to jego pierwszy raz z takim sprzętem" – zwrócił się do fanów, prosząc o wsparcie.

Rodzina Tolaków od kilku lat dokumentuje swoje kempingowe życie pod marką "Foxes in Eden", gdzie dzielą się zarówno pięknymi krajobrazami, jak i kulisami życia na małej przestrzeni. Ich szczerość i dystans do siebie przyciąga coraz większe grono obserwatorów.

Zobacz też: Jakub Tolak i jego żona przeszli "bliźniacze" operacje. "Za nami bardzo trudne pół roku"

Zobacz naszą galerię: Chaos przed startem, ale udało się! Tolak z rodziną wyruszył w wielką podróż

Sonda Czy lubisz podróże? Tak Nie