Chodakowska wylewa się z bluzki niczym lody z wafelka. UF, JAK GORĄCO!

Ewa Chodakowska (43 l.) ma rewelacyjną sylwetkę - to żadna tajemnica. Gwiazda zwykle trzyma restrykcyjną dietę, ale ostatnio temperatury w stolicy tak dały jej się we znaki, że musiała się schłodzić naturalnymi lodami. One wypływały z wafelka, a i Chodakowska topiła się w słońcu...