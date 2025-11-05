Christina Applegate urodziła się w 1971 r., a już w 1987 r., jako 16-latkę, poznał ją show-biznes i fani serialu "Świat według Bundych". Śliczna blondynka podbiła serca widzów, którzy latami oglądali ją w tasiemcu. To nie była jej pierwsza rola, ale udział w serialu o sprzedawcy butów i jego zwariowanej rodzinie był przełomem w karierze Christiny. Ta trwa już od ponad 40 lat!

Niestety, piękna gwiazda od czterech lat walczy o życie. Choroba odebrała jej siły i zmieniła jej ciało, ale Applegate się nie poddaje.

To nie jest pierwsza choroba Applegate, która mogła zabrać jej życie

Christina Applegate, znana wszystkim jako zmysłowa Kelly Bundy ze "Świata według Bundych", przeszła w życiu prawdziwe piekło... I choć aktorka stara się cieszyć życiem, to nie może zapomnieć o ciężkiej chorobie, na jaką zapadła w 2021 r. Co gorsza - to nie pierwszy raz, kiedy gwiazda walczy o powrót do zdrowia.

W 2008 roku Applegate usłyszała przerażającą diagnozę – rak piersi. Aktorka nie wahała się ani chwili i poddała się podwójnej mastektomii. Mówiła wtedy, że chce walczyć i być przykładem dla innych kobiet. Wygrała tę bitwę, lecz los znów wystawił ją na próbę.

W sierpniu 2021 roku Christina ujawniła, że cierpi na stwardnienie rozsiane. Choroba, którą zdiagnozowano u niej zaledwie kilka miesięcy wcześniej, zaatakowała jej układ nerwowy, przez co aktorka ma problemy z chodzeniem i często porusza się o lasce. Pierwsze objawy pojawiły się, gdy Applegate była na planie serialu "Dead to Me" ("Już nie żyjesz") - czuła mrowienie w palcach u stóp, miała zaburzenia równowagi, problemy z chodzeniem i staniem. To był początek, którego na szczęście nie zlekceważyła.

Aktorka usunęła się z show-biznesu i życia publicznego, by skupić na sobie i swojej rodzinie. Dziś Applegate rzadko pojawia się publicznie, ale fani nie przestają jej wspierać. Teraz, gdy gwiazda aktywowała własne konto na Instagramie, chętnie komentują jej zdjęcia i nagrania.

Bardzo się zmieniła

Applegate dzielnie walczy z chorobą, a ta odcisnęła na niej swój ślad. Zmieniło się ciało gwiazdy, a także jej twarz. Ale Christina nie zamierza tego ukrywać czy maskować. Fani ją za to uwielbiają!

