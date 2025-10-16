Tak teraz wygląda ciężko chora Celine Dion. Walczy o zdrowie! Pokazała nowe nagranie

Instagramowe konto Celine Dion jest śledzone przez ponad 9 milionów internautów! To tam gwiazda pokazuje nowe zdjęcia czy nagrania, ale tych wcale nie ma tak wiele. Fani piosenkarki dzięki jej profilowi mogą przenieść się w przeszłość, gdy uwielbiana wokalistka była młoda, piękna i, przede wszystkim, zdrowa. Jeszcze 10 czy 15 lat temu nikt nie podejrzewał nawet, że Celine jako 57-latka nie będzie w stanie występować.

Na szczęście artystka, choć nie śpiewa już przed ogromną publicznością, nie poddaje się i wciąż stara się być aktywna zawodowo. Ostatnio odezwała się do swoich wielbicieli, szczególnie tych, którzy mieszkają w Kanadzie i celebrowali święto dziękczynienia. Pokazała też nagrania, na których wygląda olśniewająco, a choroby zupełnie po niej nie widać.

Zobacz także: Skandal! Schorowana Celine Dion miała śpiewać z playbacku na rozpoczęciu igrzysk olimpijskich. Fani są w szoku

Celine Dion ciężko choruje. W filmie zdradziła całą prawdę

Celine Dion choruje na stiff-person syndrome (SPS), bardzo rzadkie schorzenie neurologiczne, które powoduje sztywność mięśni, bolesne skurcze oraz trudności w poruszaniu się i mówieniu. Gwiazda diagnozę otrzymała w 2022 roku, choć pierwsze objawy, takie jak drżenia głosu i sztywność mięśni, pojawiały się już dużo wcześniej. Niestety, na chorobę nie ma lekarstwa!

Leczenie polega przede wszystkim na łagodzeniu symptomów i rehabilitacji. Stosuje terapię fizyczną, wokalną i ruchową, a jej celem jest poprawa jakości życia, utrzymanie sprawności oraz, jeśli to możliwe, stopniowy powrót do aktywności scenicznej.

Zobacz także: Klaudia El Dursi pokazała wychudzone ciało. Modelka mierzyła się z okropną chorobą

Dion swoje zmagania z chorobą, ale też rehabilitację pokazała w filmie "Jestem Celine Dion" z 2024 r. Wydaje się, że od momentu, gdy go kręcono, stan gwiazdy nieco się poprawił, chociaż Celine nie wróciła do śpiewania. Gdy artystka nie zmaga się z atakami, pracuje. Ostatnio nad kampanią bożonarodzeniową.

Zobacz także: Jedno zdjęcie Celine Dion wywołało burzę. Internauci nie wierzyli w to, co zobaczyli

Celine Dion na nowych nagraniach

57-letnia piosenkarka najpierw zaprezentowała fragmenty nowej kampanii bożonarodzeniowej Charlotte Tilbury i jej kosmetyków, gdzie wyglądała po prostu bosko - pięknie ubrana i umalowana, w cekinach, piórach. Celine błyszczała i wydawała się dawną sobą - zdrową, pełną energii, prawdziwą diwą. Jak wiemy, nie zawsze stan zdrowia pozwala Dion na podobne wyzwania, dlatego wspaniale jest zobaczyć ją w pełnej krasie.

Później Dion pokazała się wielbicielom w dużo spokojniejszej odsłonie. Siedząc na kanapie, składała wszystkim życzenia z okazji kanadyjskiego święta dziękczynienia. Mówiła o tym, jak ważna jest rodzina. Podkreśliła, że trzeba doceniać to, co się ma. Dodała, że jest bardzo wdzięczna za wsparcie fanów, którzy są przy niej od lat.

Nagranie znajdziecie niżej.

Zobacz także: Beata Kawka dwukrotnie walczyła z nowotworem. Była gotowa na usunięcie całej piersi

Zobacz więcej zdjęć. Anna Markowska teraz i kiedyś. Mocno schudła, a jej przemiana zszokowała internautów