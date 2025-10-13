Klaudia El Dursi pokazała wychudzone ciało. Modelka mierzyła się z okropną chorobą

Klaudia El Dursi jest dziś kobietą spełnioną – ma kochającego partnera, trójkę dzieci i zawodowe sukcesy, o których marzy wielu. Choć na pierwszy rzut oka jej życie wydaje się pełne harmonii i blasku, gwiazda wróciła wspomnieniami do czasu, gdy wszystko wyglądało zupełnie inaczej.
W szczerym wyznaniu opublikowanym w mediach społecznościowych Klaudia El Dursi opowiedziała o trudnym okresie, gdy zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi i lękiem, który odbierał jej siły do życia.
To był straszny czas w moim życiu. Przy wzroście 174 cm ważyłam zaledwie 47 kg. Walka o każdy kęs czy łyk wody… Po szeregu różnych leczeń, antybiotyków i prób diet eliminacyjnych doszło do tego, że nie jadłam już prawie nic. Ciągle źle się czułam, miałam przeróżne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, doszedł do tego lęk… i wtedy postanowiłam, że czas pomóc sobie zaczynając od głowy.
Polecamy: Klaudia El Dursi pokazała brzuch 10 dni po porodzie. Tak zmieniło się jej ciało
Klaudia El Dursi zmagała się z poważnymi chorobami
Za perfekcyjnym wizerunkiem telewizyjnej prowadzącej kryła się historia pełna bólu, bezsilności i walki o siebie. Diagnozy, które usłyszała, brzmiały poważnie – przepuklina rozworu przełykowego, refluks, helicobacter, SIBO, IMO, zespół jelita drażliwego. Lista dolegliwości była długa, a każdy dzień stawał się walką o przetrwanie.
Zobacz także: El Dursi wymachuje torebką za 12 tysięcy. Za szalony rajd po pasie awaryjnym dostała mandat... 4 razy niższy
Klaudia El Dursi przyznała, że przez wiele miesięcy szukała pomocy, poddając się kolejnym terapiom i testując różne diety. W tym czasie jej ciało słabło, a waga spadała w zatrważającym tempie. W sieci podzieliła się również zdjęciem z tamtego okresu – wychudzona, z oczami pełnymi zmęczenia, które mówiły więcej niż słowa.
Moment przełomowy przyszedł, gdy El Dursi zdała sobie sprawę, że leczenie nie może dotyczyć wyłącznie ciała. Potrzebowała także zadbać o psychikę. Gwiazda rozpoczęła terapię farmakologiczną.
Nigdy nie było lepiej. Leki odstawiłam i tak już zostało. Mam nadzieję, że to zamknięty rozdział w moim życiu
– wyznała z ulgą.
Nowy etap w życiu Klaudii El Dursi
Dziś Klaudia El Dursi cieszy się życiem w pełni. Jest mamą trójki dzieci, w tym najmłodszej córeczki Carmen. Choć przyznaje, że po ciąży ciało się zmienia, nie zamierza ulegać żadnej presji wyglądu.
Po latach zmagań z chorobą i lękiem nauczyła się, że prawdziwe piękno zaczyna się od spokoju ducha, a najważniejsze to słuchać swojego ciała i być dla siebie dobrym.
Zobacz w naszej galerii, jak w najtrudniejszym momencie wyglądała Klaudia El Dursi.