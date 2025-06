"Ślub od pierwszego wejrzenia": Uczestnicy zdradzają kulisy programu

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to show, które co sezon gromadzi przed ekranami prawdziwe tłumy. Od pierwszego odcinka wywołuje silne emocje. Kontrowersyjny program łączy w pary ludzi, który po raz pierwszy widzą się dopiero podczas swojego ślubu. O tym, kto z kim pojawi się na ślubnym kobiercu decydują eksperci na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Ich wybory często budzą spore zaskoczenie. Na przestrzeni kolejnych odcinków relacjonowane są pierwsze dni małżeństw. Na końcu decydują, czy zostają ze sobą, czy biorą rozwód.

Mimo sporych kontrowersji program doczekał się dziesięciu sezonów i trwają prace nad kolejnym. Finał ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był wyjątkowo pamiętny. Jedna z par się znienawidziła, a uczestniczka dopiero po wszystkim wyjawiła, że wraca do Australii. Druga para rozstała się, bo, jak się wydawało, ani jednej, ani drugiej stronie za bardzo na sobie nie zależało. Trzecia, najbardziej obiecująca para, też miała spore problemy.

W historii programu tylko garstka uczestników postanowiła pozostać w małżeństwie. Najpopularniejszą parą są Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak. Według wielu widzów, byli wówczas świetnym przykładem na to, że w produkcji można odnaleźć prawdziwe uczucie. Poznali się podczas trzeciego sezonu i dziś wychowują razem dwójkę dzieci.

Miłość znaleźli również uczestnicy czwartego sezonu - Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik. Para zdecydowała się nawet wziąć ślub kościelny. Doczekali się potomstwa i prowadzą razem biznes oraz kanał na Youtubie - "Życie od pierwszego wejrzenia". W tym roku mija pięć lat od emisji odcinków z ich udziałem, a tym samym kończy się "lojalka". Para postanowiła zdradzić kulisy "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Małżonkowie wyznali, że uczestnicy programu nie mają za wiele do powiedzenia jeśli chodzi o organizację wesela. Każdy z etapów śluby był objęty ścisłą tajemnicą.

Oni nie chcą nic powiedzieć: gdzie jest ten ślub, ile osób można zaprosić, czy w ogóle będzie wesele, jak to będzie zorganizowane, co teraz, co następne, ile to będzie trwało, jak to będzie wyglądało. Nic nie mówią, dostajesz okrojone wiadomości tylko, może też przez to jest, żeby działać zadaniowo - mówiła Agnieszka.