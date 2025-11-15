Co wydarzyło się w 6. odcinku "Randki w ciemno"? Między tą parą nie zaiskrzyło! "Facet ma być męski"

Pierwsza rozgrywka w "Randce w ciemno" należała do Tomasza, 48-letniego handlowca, który szukał partnerki z charakterem i poczuciem humoru. Spośród trzech kandydatek – Katarzyny, Kariny i Judyty – wybrał Katarzynę, stylistkę i pasjonatkę psychologii. Para stworzyła ciekawy duet, choć w tle pojawiły się komentarze Katarzyny, która krytycznie oceniła wygląd Tomasza.

Druga część odcinka to wybory Sary, 23-letniej kierowniczki sklepu i modelki. Z trójki kandydatów – Mateusza, Jakuba i Mikołaja – jej serce zdobył Mateusz, właściciel firmy budowlanej, który marzy o trwałym związku. Między Sarą a Mateuszem szybko pojawiła się chemia, a oboje otwarcie mówili o nadziei na wspólną przyszłość.

6. odcinek "Randki w ciemno" obfitował w zabawne pytania, szczere odpowiedzi i emocjonujące decyzje.

Pierwsza rozgrywka w "Randce w ciemno"

Kandydatka numer 1 to 41-letnia Katarzyna

Kandydatka numer 1 to 41-letnia Katarzyna. Zawodowo upiększa ludzi, prywatnie fascynuje ją ludzki mózg i tajemnicze różnice między kobietami a mężczyznami. W życiu zaś to czuła złośnica - poszukująca poskramiacza, ale jest szansa, że nawet jemu powie, że to ona ma rację.

Kandydatka numer 2 to 43-letnia Karina

Kandydatka numer 2 to 43-letnia śląska dziołuszka, która ciężkiej pracy się nie boi. Latem chce z partnerem opalić się jak foczka i rozgrzać atmosferę. A zimą razem wskoczyć w bieszczadzkie przygody. Wychowuje troje dzieci, a mówi tyle, co one razem wzięte.

Kandydatka numer 3 to 37-letnia Judyta

Kandydatka numer 3 to 37-letnia Judyta. Handlowiec, który nie zna słowa nuda i zawsze ma ręce pełne roboty. Rasowa kocia mama, która działa szybciej niż myśli. Gdy trafi na drwala, odda mu nie tylko swoje serce. Bo jak kocha, to na zabój.

Wybierający: Tomasz to 48-letni handlowiec

48-letni Tomasz to człowiek orkiestra. Pomaluje, ubierze, wymasuje jak trzeba i wytatuuje. W handlu spełnia się jak mało kto, bo gadać to on potrafi. Uwaga, jego urok działa błyskawicznie, a jak już Cię oczaruje, to nie ma odwrotu.

Tomasz wyznał, że:

Na dzień dzisiejszy, na pewno chciałbym mieć kobietę, która ma poukładane trochę w głowie, ale też, żeby była tak zwariowana jak ja.

Tomasz zadał kandydatkom następujące pytania:

Co najbardziej lubisz w byciu singlem, a co najbardziej cię ekscytuje w byciu związku?

Gdybym miał bardzo atrakcyjną pracownicę w swojej firmie, to jak byś się zachowywała?

Zawsze marzyłem, żeby mieć córkę. Jakie masz podejście do posiadania dzieci i czy rozważyłabyś taką możliwość?

Chciałbym, żebyś dała mi instrukcję obsługi siebie.

Tomasz w pierwszej kolejności odrzucił Karinę, następnie Judytę. Wybranką 48-latka została Katarzyna!

Tomek i Katarzyna – pierwsza para 6. odcinka "Randki w ciemno"

Katarzyna niestety nie była zadowolona z tego, jakie włosy ma Tomasz, nie wpisał się on w jej wizualny typ:

No dla mnie facet męski włosów nie farbuje i musi mieć swój naturalny kolor. Ja jestem tradycjonalistką, co by nie było, jeżeli chodzi o mężczyznę. Facet ma być facetem, facet nie farbuje włosów, ma być męski, więc no koniec, kropka – skwitowała Katarzyna i po chwili dodała: - Z Tomkiem rozmawia się dosyć ciężko, bo mam wrażenie, że to ja dominuję rozmowę. Jak kogoś zjem na śniadanie, to nic tego nie będzie, a tu nawet śniadania jeszcze nie było.

Z kolei Tomasz wyznał Katarzynie, że:

Wiesz co, jak mógłbym być szczery, to na samym początku byłaś przekreślona przeze mnie, ale potem z każdym pytaniem po prostu nabierałaś cały czas plusów.

Druga rozgrywka w "Randce w ciemno"

Kandydat numer 1 to 30-letni Mateusz

Mateusz, właściciel firmy budowlanej z wielką głową do interesów i jeszcze większym sercem. Kocha życie, sport i zdobywanie szczytów, nie tylko górskich. Szuka dobrej kobiety, która pomoże mu zbudować coś trwałego na solidnych fundamentach.

Kandydat numer 2 to 20-letni Jakub

Barber, który nie tylko perfekcyjnie stylizuje brody, ale i wie, jak przyciąć nudę na zero. Trenuje MMA, więc potrafi walczyć o swoje, a gdy nie jest na macie, uczy się sztuki tatuażu. Czasem pręży ciało przed obiektywem, bo wie, że dobre wrażenie robi się na wielu poziomach.

Kandydat numer 3 to 26-letni Mikołaj

Mikołaj, twórca muzyki i internetowych treści. Nie szuka księżniczki, której jedyną zaletą jest bajkowy wygląd. Woli damę, która ma coś do powiedzenia, choć najlepiej w odpowiednich dawkach.

Wybierająca - 23-letnia Sara

Sara - 23-letnia kierowniczka sklepu, modelka i autorka filmików o nieudanych relacjach. Czyli wie, jak rozpoznać słaby sygnał, zanim zrobi się z tego długoterminowa umowa. Jeśli czegoś chce, to to dostaje. A jeśli mężczyzna nie nadąża? Cóż, zostaje w tyle, jak stary model bez aktualizacji.

Sara zadała singlom kilka następujących pytań:

Jakie wartości wyniosłeś z domu i które z nich są dla ciebie najważniejsze?

Co byś ze mną zrobił w windzie, jakbyśmy utknęli na dwie godziny?

Wyobraź sobie, że pokłóciłam się z twoją mamą. Jak się zachowujesz i po kogo stronie stajesz?

Co najbardziej lubisz robić ustami, a co dłońmi?

Po odrzuceniu dwóch kandydatów, z którymi singielka nie uda się na randkę – przyszedł czas na wielki finał!

Sara i Mateusz – druga para 6. odcinka "Randki w ciemno"

Sara była zachwycona swoim wyborem:

Chciałabym mieć takiego chłopaka. To nie jest chłopak, to jest mężczyzna już. Jakby się udało coś z tego zbudować, to ja bym była na pewno bardzo zadowolona.

Wyobrażam sobie nasze dzieci, które pytają się, gdzie się poznaliśmy. I odpowiadam, że poszedłem na spontanie do programu randkowego

– wyznał Mateusz.

