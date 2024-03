Sylwia Peretti opublikowała wymowny wpis na Instagramie. Zwróciła się do syna

To kolejny coming out w celebryckim świecie. Niedawno swoją orientację ujawniła popularna podcasterka Joanna Okuniewska. O tym, że jest osobą LGBT, otwarcie mówi już też aktor Daniel Dobosz, znany m.in. z serialu "Wojenne dziewczyny". Wcześniej artysta przez wiele lat udawał, że jest hetero. Teraz na coming out zdecydował się model Maximilian, który występuje w niemieckiej edycji programu "Top Model". Podczas rozmowy z prowadzącą show - słynną modelką Heldi Klum - 21-latek z Polski opowiedział dramatyczną historię. Z jego słów wynika, że w wieku 16 lat został wyrzucony z domu z powodu tego, że jest gejem! - Jako homoseksualnemu mężczyźnie trudno mi było dokonać coming outu - zaczął swoje zwierzenia Maximilian.

Maximilian z "Top Model" jest gejem. Mówi, że został wyrzucony z domu

Mężczyzna miał mierzyć się z kryzysem bezdomności. - Pochodzę z Polski, a dokładniej moi rodzice stamtąd są. I jak powszechnie wiadomo, Polska to bardzo chrześcijański kraj. To jeden z gorszych krajów do bycia gejem, jakie można sobie wyobrazić. Dlatego gdy skończyłem 16 lat, zostałem wyrzucony z domu - mówił Maximialian w rozmowie z Heldi Klum. - Byłem bezdomny przez swoją seksualność. Na szczęście mogłem liczyć na wsparcie przyjaciółki. Od lat mogę u niej spać, spędzam święta z jej rodziną - dodał mieszkający obecnie w Wiedniu 21-latek. Mimo dramatycznych przeżyć, kroczył wyznaczoną przez siebie drogą. - Miałem cel, żeby pojawić się w "Top Model" i nie porzuciłem tego - podkreślił. Mimo obaw (uważał, że jest za mało przystojny jak na modela), udało mu się zrealizować marzenie. - Powtarzałem sobie, że pewnego dnia zbiorę się na odwagę i zawalczę o swoje marzenie. Że mi się uda i wszystko się ułoży - zdradził uczestnik niemieckiej wersji "Top Model".

