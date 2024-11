Córka Ani Dąbrowskiej to wierna kopia mamy. Razem zapozowały na ściance

Ania Dąbrowska to jedna z najpopularniejszych wokalistek w kraju. Karierę zaczynała od występów w "Idolu". W talent show Polsatu wystąpiła w 2002 roku. Można mówić o niej jak o zwyciężczyni show, bo choć zajęła w programie ósme miejsce, to jako jedna z nielicznych uczestników zrobiła ogólnopolską karierę i do dziś nie zniknęła ze sceny. Jej talent szybko został dostrzeżony, co zaowocowało udaną karierą muzyczną. Na swoim koncie ma sześć albumów studyjnych, z czego pięć uzyskało status platynowej płyty. Jest laureatką 9. Fryderyków oraz 34 nominacji do tej nagrody.

Ania Dąbrowska ma dwoje dzieci. Zabiera je na premiery

W życiu prywatnym była przez 12 lat związana z Pawłem Jóźwickim, dyrektorem artystycznym wytwórni muzycznej. Para doczekała się dwojga dzieci – syna Stanisława i córki Melanii. Relacja zakończyła się w 2014 roku, a Dąbrowska w wywiadach przyznała, że rozstanie było trudnym doświadczeniem. Zarówno ona, jak i jej były partner otwarcie mówili o wyzwaniach, jakie napotykali w związku, w tym o różnicach w charakterach. Artystka nie należy również do grona gwiazd, które opowiadają wiele o swoim życiu prywatnym. Dotychczas chroniła wizerunki dzieci, jednak od pewnego czasu zdarza jej się pokazać z nimi publicznie.

Ania Dąbrowska na premierze "Vaiana 2" zapozowała z córka na ściance

Na premierze filmu „Vaiana 2” piosenkarka pojawiła się z córką Melanią. Wielu obserwatorów zwróciło uwagę, że Melania jest niemal kopią mamy, co podkreślało ich wspólne zdjęcie z premiery. Widać, że dziewczynka z przyjemnością towarzyszyła mamie na salonach. Piosenkarka znana jest z tego, że dba o autentyczność i niezależność swoich dzieci, zarówno w wychowaniu, jak i w podejściu do życia. Sama podkreśla, że daje im dużo wolności, jednocześnie ucząc szacunku i umiejętności bycia sobą.

Kilka miesięcy temu Ania Dąbrowska pojawiła się na premierze filmu animowanego "W głowie się nie mieści" 2 z obojgiem dzieci. Mimo że dotychczas piosenkarka mocno chroniła prywatność swoją i swoich dzieci, tym razem postanowiła złamać tę zasadę. Na seans zabrała dzieci - Stanisława i Melanię (14 i 11 l.). Dzieci pozowały z mamą na ściance. To już para nastolatków.

