Córka Davida Bowiego napisała o Polkach! Fala komentarzy pod wpisem

Nie tylko dzieci "zwykłych śmiertelników", ale także tych największych światowych gwiazd niekiedy decydują się iść w ślady swoich rodziców. Przygodę z szeroko pojmowanym światem show biznesu zdecydowały się rozpocząć pociechy takich nazwisk, jak Edyta Górniak, Anna Przybylska, Beata Ścibakówna i Jan Englert, Natalia Kukulska, Agnieszka Pilaszewska, Justyna Steczkowka Kamila Baar czy Dorota Szelągowska.

Nie inaczej rzecz się ma także za oceanem. Aktorstwem zajmują się na przykład Lilly Collins - córka Phila Collinsa, Margaret Qualley, której mamą jest uznana aktorka Andie MacDowell, czy Zoë Kravitz albo Lily Rose-Depp, czyli pociechy odpowiednio Lenny'ego Kravitza i Lisy Bonet oraz Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. Takich przykładów można by mnożyć niemal w nieskończoność.

Córka Davida Bowiego robi karierę!

Ścieżką znanego rodzica postanowiła podążyć także niejaka Alexandria Zahra Jones, znana także jako po prostu Lexi Jones. To córka naprawdę gwiazdorskiej pary: legendy muzyki Davida Bowiego oraz jeden z najsłynniejszych supermodelek Iman.

Lexi kontynuuje muzyczne działania w ślad za swoim ojcem. Jones wydała w ubiegłym roku swój debiutancki album, zatytułowany Xandri, a słyszalne na nim 12 kawałków utrzymane jest w klimacie popu, indie rocka z elementami elektroniki i bardzo szybko zwrócił uwagę mediów. Choć Lexi zarzucono zbytnie inspirowanie się artystyczną ścieżką swojego taty i wręcz kopiowanie pewnych stosowanych przez niego rozwiązań, to sama zainteresowana odrzuca te oskarżenia i zaznacza, że nie chce kontynuować dziedzictwa swojego ojca, a skupić się na sobie i swoich pomysłach na muzykę.

Lexi Jones nagle napisała o Polkach!

Lexi Jones jest wyjątkowo aktywna na swoich kontach na portalach społecznościowych. Kobieta dzieli się za ich pośrednictwem swoimi zdjęciami, ale także muzyką czy projektami ubrań.

Nieoczekiwanie jednak Lexi wrzuciła na swojego Instagrama serię dwóch selfie, które opatrzyła zaskakującym podpisem. Mianowicie pod fotkami widnieją słowa "Polish girls r hot", czyli w polskim tłumaczeniu "Polskie dziewczyny są gorące". Nie jest jasne, skąd pomysł na taki akurat opis, nie uszedł on jednak uwadze właśnie Polek! Te tłumnie ruszyły do sekcji komentarzy, by nie tylko podziękować Lexi za jej słowa, ale także w jej kierunku posłać kilka komplementów.

Oh stop it, you ☺️🥰 Ty też jesteś piękna 🔥 Pozdrawiam z Polski 😏🇵🇱

💖💖 from Poland

What a day to be Polish haha

Intrygująca kobieta, niezwykła uroda. Uwielbiałam Pani ojca jako artystę jedynego w swoim rodzaju.

To kilka przykładowych komentarzy, które można znaleźć w poście pod zdjęciem.

