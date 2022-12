Córka Fronczewskiego była wschodzącą gwiazdą, nagle zniknęła ze sceny. Prawie nikt nie wie, co się stało!

Nagranie trafiło do sieci

Piotr Fronczewski to wybitny aktor, prywatnie uchodzący za bardzo ciepłego i pełnego klasy człowieka. Znany i lubiany przede wszystkim z takich wcieleń jak Ambroży Kleks, Szpicbródka, Poeta w "Weselu", Czesław Wiśniak w "Konsulu", Stańczyk w "Królowej Bonie" czy wreszcie Jacek Kwiatkowski w kultowej "Rodzinie zastępczej". Fronczewski od lat jest na scenie, a jego głos możemy usłyszeć nie tylko w produkcjach filmowych i serialach, ale także w piosenkach, a nawet grach komputerowych. Nieważne, czy jesteś młody, czy nieco starszy, zapewne Piotra Fronczewskiego znasz. Możesz za to nie wiedzieć, że jedna z jego córek była wschodzącą gwiazdą! Radziła sobie świetnie, aż nagle zniknęła ze sceny. Prawie nikt nie wie, co się stało. Teraz aktor postanowił opowiedzieć o kulisach jej kariery.

Córka Fronczewskiego była wschodzącą gwiazdą, nagle zniknęła ze sceny. Co się stało?

Piotr Fronczewski jest ojcem dwóch córek: 47-letniej dziś Katarzyny i 44-letniej Magdaleny. Żadna z nich ostatecznie nie związała swojego życia ze sceną, choć w dzieciństwie próbowały to robić, mimo sprzeciwów ojca, który uważał, że ta praca może być dla nich zbyt obciążająca psychicznie. Dziewczynki śpiewały w chórkach Majki Jeżowskiej, starały się zostać artystkami. Wyróżniała się szczególnie Magdalena, która nagrała nawet własną płytę "WOW/piosenki dla dzieci". Brała udział w konkursach piosenki dziecięcej, debiutowała w filmie - w 1987 roku mogliśmy zobaczyć ją w "Podróżach Pana Kleksa". Wschodząca gwiazda nagle zniknęła ze sceny. Dlaczego? Czy presja faktycznie okazała się zbyt silna? A może zrozumiała obawy ojca?

"W jakiś sposób udało mi się odwrócić bieg rzeczy, ale bez wywierania presji. Wydaje mi się, że zrozumiały ten punkt widzenia i zaakceptowały go. Choć podejrzewam, że Magda czuje rodzaj tęsknoty za niespełnionym marzeniem", powiedział w "Gali" Piotr Fronczewski.

Co dziś robią córki Piotra Fronczewskiego? Katarzyna pracuje jako lekarz medycyny nuklearnej, ukończyła studia filozoficzne oraz Akademię Medyczną w Warszawie. Z kolei Magdalena prowadzi gabinet psychologiczny, ukończyła bowiem właśnie psychologię. Piotr Fronczewski nie ukrywa, że jest dumny z córek i zdecydowanie ma do tego pełne prawo.

