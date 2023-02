Andrzej Grabowski -ma dwie córki - 40-letnią Zuzannę oraz 32-letnią Katarzynę. Obie poszły w ślady rodziców (ich mamą jest Anna Tomaszewska) i zostały aktorkami. Młodsza z nich zdecydowała się w weekend udzielić wywiadu dla serwisu cozatydzien.tvn.pl. W nim uchyliła rąbka tajemnicy o swoich relacjach ze sławnym tatą. Do tego opowiedziała, jaki prywatnie jest Andrzej Grabowski. To może być zaskakujące dla wielu fanów aktora!

- Mój tato bywa czasami zamknięty, trochę niedostępny, bywa humorzasty, smutny, wsobny, nostalgiczny. Nie jest to żadna wada i ja trochę to po nim mam, jestem trochę do niego podobna, co odkrywam z zaciekawieniem. Mój tata, jak jest duszą towarzystwa, jak są ludzie, okazje do świętowania, to jest otwarty, towarzyski, cudowny i nikt by nie powiedział, że potrafi być czasami tak zamknięty i ponury - szczerze przyznała.

To nie wszystko!

- Czasami trudno się przebić, nigdy nie wiadomo, czy to jest ten moment. Oczywiście przez lata nauczyłyśmy się z tym funkcjonować, nikt od niego nic nie wymaga, czasami potrafimy przemilczeć całe spotkanie z nim. Taki jest momentami, to potrafi być trudne, a zarazem jest absolutnie bezproblemowy, bardzo pomocny, wspiera nas pod wieloma względami, ma wiele przyjemnych cech - dodała.

Galeria poniżej: Andrzej Grabowski szczerze o otyłości. Przyznał, co pomogło mu zrzucić 40 kg