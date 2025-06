Córka Lindy na gorącej randce z byłym Sablewskiej! Perlisty śmiech, drineczki, dymki...

Aleksandra Linda i Wojciech Mazolewski na randce

Miejsce: modna warszawska knajpa z tropikalnym jedzeniem. Pora: środek nocy. I oni - Wojciech Mazolewski i Ola Linda, którzy nie widzieli świata poza sobą... Tak ich zastał paparazzo, który poinformował nas, że chyba namierzył nową gorącą parę w stolicy!

Modelka i muzyk spędzili wspólnie niemal całą noc w popularnym barze "Pacyfik", który znajduje się w śródmieściu, tuż obok Pałacu Kultury. Widać było, że świetnie się dogadują i czują do siebie miętę... Cały czas się śmiali, a Wojtek Mazolewski dwoił się i troił, by wywołać piękny uśmiech na twarzy córki aktora. A to podskakiwał, a to uzupełniał napoje, kleił na ślinę skręcane papierosy i częstował nimi modelkę. W pewnym momencie obejmował ją czule, w innym - ich ręce dotykały się dość jednoznacznie. Przy tym wszystkim oboje kurzyli jak smoki i zaśmiewali się w głos. Aleksandra Linda, jako córka najsłynniejszego polskiego kinowego twardziela, Bogusława Lindy, chyba gustuje w tzw. "złych chłopakach".

Zobacz również: Tak faktycznie wygląda małżeństwo Bogusława Lindy! Jego żona powiedziała o tym otwarcie

Mazolewski po rozstaniu z Mają Sablewską podrywa córkę Bogusława Lindy

Wojciech Mazolewski - były partner stylistki i osobowości telewizyjnej, Mai Sablewskiej, z którym rozstanie ogłosiła w listopadzie, skręcał papierosy, którymi częstował Olę i donosił jej drinki, niczym prawdziwy dżentelmen! Z lokalu wyszli jako ostatni, grubo po 4 rano, a następnie odjechali wspólną taksówką w noc...

Aleksandra Linda to artystka, aktorka i modelka. Zagrała w kilku filmach i sztukach teatralnych. Widzowie mogli ją oglądać m.in. w filmie „Psy 3. W imię zasad”, "Diablo. Wyścig o wszystko" i "Totem". Poszła w ślady ojca, ale nie tylko - robi też karierę w branży modowej, podobnie jak jej mama - modelka, Lidia Popiel. Zajmuje się też, podobnie jak jej matka, fotografią.

Zobacz również: Córka Lindy chce podbić kolejny rynek! Czym się zajmie?

Wojciech Mazolewski to basista i kontrabasista jazzowy oraz lider zespołów Pink Freud, Bassisters Orchestra i Wojtek Mazolewski Quintet. W show-biznesie zasłynął jednak jako znany w środowisku imprezowicz, bywalec salonów i łamacz serc - był z Mają Sablewską, z którą kilkukrotnie się schodzili i rozchodzili, a także z aktorkami - Katarzyną Zawadzką i Natalią Rybicką. Z tą ostatnią z resztą ponoć miał romans, gdy wciąż był partnerem Sablewskiej.

Zdjęcia paparazzi z romantycznej nocy Aleksandry Lindy i Wojciecha Mazolewskiego znajdziecie w galerii pod tekstem

Maja Sablewska miała STRASZNY WYPADEK: „RODZICE uratowali mi OKO!” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.