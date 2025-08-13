Córka Ryśka z Klanu miała poważny wypadek! Wstrząsające zdjęcia!

Córka Piotra Cyrwusa miała koszmarny wypadek na torach tramwajowych w Krakowie! Na zdjęciach, które Anna-Maria Stachoń opublikowała na Instagramie, widać siniaki, opatrunki i adrenalinowy upadek, o którym sama napisała: "Iron Man Poland to nic… Prawdziwe wyzwanie to szyna na Karmelickiej!". Aktorka, znana - podobnie jak tata - ze swojej roli w Klanie, aktualnie czeka na operację.

Anna-Maria Stachoń, córka Piotra Cyrwusa, miała poważny wypadek na rowerze w Krakowie! Na zdjęciach widać, jak poważnych doznała obrażeń - zobacz w naszej galerii. Jak wynika z jej relacji, do zdarzenia doszło na ulicy Karmelickiej, gdzie koło roweru wpadło w szynę tramwajową. Aktorka upadła na torowisko, doznając obrażeń twarzy i dłoni.

Potworne obrażenia 

Na swoim profilu w mediach społecznościowych córka Piotra Cyrwusa opublikowała zdjęcia, na których widać skutki wypadku - siniaki i rany na twarzy plus opatrunek na ręce. Pod fotografiami aktorka zamieściła krótki komentarz, prezentując swój dystans do tragedii:

Iron Man Poland to nic… Prawdziwe wyzwanie to szyna tramwajowa na Karmelickiej. Ale podobno lot był spektakularny.

W rozmowie z serwisem Plotek, Anna-Maria Stachoń ujawniła, że jej stan wymaga interwencji chirurgicznej i aktualnie czeka na operację. Może więc zdrowy dystans aktorki jest wskazany, bo poza tym żartów nie ma.  

Córkę Cyrwusa czeka operacja 

Jestem po poważnym urazie, w trakcie leczenia i przygotowań do operacji. Do zdarzenia doszło, gdy koło mojego roweru wpadło w szynę tramwajową. Na razie wolałabym nie podawać więcej szczegółów.

Podkreśliła też, że od pierwszych chwil po wypadku mogła liczyć na szybką i fachową pomoc:

Od pierwszych chwil zostałam otoczona świetną opieką w placówkach państwowych i jestem za to bardzo wdzięczna.

Kim jest Anna-Maria Stachoń

Anna-Maria Stachoń jest znana telewidzom przede wszystkim z roli Edyty Zaręby w serialu „Klan”, jednak jej kariera obejmuje też inne projekty aktorskie. Prywatnie jest córką Piotra Cyrwusa, popularnego aktora teatralnego i filmowego, który przez lata wcielał się w postać Ryszarda Lubicza w tym samym serialu.

Choć na co dzień stara się dzielić z fanami przede wszystkim radosnymi momentami, tym razem zdecydowała się pokazać, jak wygląda jej życie po poważnym wypadku. Publikując zdjęcia i krótką relację, zwróciła uwagę na zagrożenia, jakie mogą czekać na rowerzystów w mieście - szczególnie na torowiskach tramwajowych.

Aktorka obecnie skupia się na leczeniu i odzyskaniu pełni sił. Czeka ją operacja, a czas rekonwalescencji może być długi. 

