Czadoman rozgrzewa serca słuchaczy. Jego nowy przebój zaskakuje nowym brzmieniem

„Na końcu świata” to najnowsza muzyczna propozycja Czadomana. Piosenka to typowe „romansidło” czyli opowieść o utraconej i odzyskanej miłości, ale osadzona w nietypowych dla tego artysty brzmieniach. Bohater myślami ciągle powraca do beztroskich chwil z przeszłości, które spędzał wspólnie z ukochaną i ma nadzieję, że spotka ją ponownie, czy będzie im dane? Zobaczcie teledysk i sprawdźcie to sami, zwłaszcza, że zdjęcia do niego powstały na przepięknej chorwackiej wyspie Korcula, które wprowadza nas w malowniczy, wakacyjny klimat.

Zobacz galerię: Czadoman schudł 15 kilo. Wiemy, ile teraz waży gwiazdor disco!