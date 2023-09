Czarna Mamba z "piorunem na głowie". Takiej Iwony Pavlović nie zobaczycie w TV

Kupicha pokazał syna. W dniu 18. urodzin zabrał go do salonu samochodowego. Czym wyjechali?

Iwona Pavlović zapozowała bez makijażu i wypracowanej fryzury

Iwona Pavlović to jedna z największych gwiazd w "Tańcu z Gwiazdami". Była tancerka jest związana z formatem od samego jego początku i oceniała uczestników wszystkich edycji tanecznego programu. Jurorka o barwnej osobowości i silnym temperamencie, która zawsze bez ogródek mówi, co myśli i wyłapie każdy błąd na parkiecie. Jej nieprzejednany charakter i charakterystyczny wizerunek sprawiły, że przylgnął do niej pseudonim "Czarna Mamba". Zawsze elegancka i wytworna, w ukochanej czerni, z taflą lśniących czarnych włosów i prosta grzywką. taka Iwonę Pavlović pamiętamy najlepiej.

Piorun na głowie "Czarnej Mamby". Fani komplementują

Tymczasem trenerka ma również swoją mniej zrobioną wersję. Nie ukrywa jej, choć w telewizji takiej Iwony Pavlović raczej nie zobaczymy. Za to na Instagramie, a i owszem. Tu gwiazda często pokazuje się w swojej niewypracowanej, co nie znaczą mniej pociągającej, wersji. Tu pokazuje, jak wiele ma dystansu do swojej osoby i d wyglądu. Rozczochrana Czarna Mamba? Proszę bardzo. Oto świeże foto z, jak to określiła sama zainteresowana, "Piorunem na głowie". Okazuje się, ze włosy gwiazdy mają spore tendencje do kręcenia się. "Dzisiaj saute i z piorunem na głowie. Taki nastrój. Miłego dnia". Nam całkiem się ten "piorun" podoba, a Wam?

Zobacz w galerii, jak Iwona Pavlović zmieniała się przez lata. Pamiętacie ją jako blondynkę?

