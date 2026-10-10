Czy zobaczymy nowe odcinki "Magdy M."? Katarzyna Bujakiewicz mówi o ważnej przeszkodzie

Katarzyna Bujakiewicz występuje obecnie w najnowszej polskiej produkcji HBO Max, zatytułowanej "Zmora". Mimo to, w pamięci wielu telewidzów na zawsze zapisała się jako zadziorna Mariolka z hitowej "Magdy M.". Czy aktorka zgodziłaby się na powrót do tej postaci, gdyby padła propozycja zrealizowania kolejnego sezonu? W wywiadzie udzielonym Radiu Eska wyjawiła, że byłaby na to otwarta, jednak postawiła jasny warunek, zwracając jednocześnie uwagę na pewien kluczowy problem.

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Katarzyna Bujakiewicz o kontynuacji "Magdy M."

Warto przypomnieć, że historia ukazana w "Magdzie M." doczekała się już oficjalnego dalszego ciągu, lecz nie na ekranach telewizorów. Po jedenastu latach od finału serialu, jego główny scenarzysta Radosław Figura opublikował książkę zatytułowaną "Magda M. Ciąg dalszy nastąpił". Trzy lata później na rynku pojawiła się jej kontynuacja – "Magda M. Słoneczna strona". Niestety, żadna z tych powieści nie została dotąd zekranizowana. Joanna Brodzik, pytana o potencjalny powrót do roli prawniczki Magdy, wyznała w ubiegłym roku w rozmowie z Julią Buczek z "Super Expressu", że na jej pozytywną decyzję musiałoby złożyć się wiele sprzyjających okoliczności, by "puzzle wskoczyły na właściwe miejsce". Aktorka podkreśliła, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej, nawet bardzo fajnej rzeki.

Jakie jest zdanie Katarzyny Bujakiewicz na ten temat? Aktorka grająca Mariolkę nie ukrywa, że ma same ciepłe wspomnienia z pracy nad serialem i bardzo chętnie znów pojawiłaby się na planie. Stawia jednak jeden warunek: musiałaby tam spotkać się z całą dawną ekipą produkcyjną.

- Czytałam książkę Radka Figury i cieszę się, że powstała ta kontynuacja [...]. Moi koledzy mają różne podejście, ale ja dla tego towarzystwa, dla tej ekipy, dlatego co tam po prostu magicznego się wydarzyło, to jakby była taka propozycja, to ja jestem.

- powiedziała aktorka podczas ostatniej rozmowy z Radiem Eska. Zaznaczyła jednocześnie, że ogromnym wyzwaniem i przeszkodą mogłyby okazać się bardzo wysokie oczekiwania widzów, które na przestrzeni lat znacząco wzrosły. Według niej, twórcy i aktorzy musieliby nieustannie mierzyć się z presją i oceną, czy sprostali legendzie pierwszych sezonów.

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Fabuła serialu "Magda M."

"Magda M." była niezwykle popularnym serialem o tematyce prawniczej, opowiadającym o życiu młodych i pełnych ambicji prawników pracujących w stołecznych kancelariach. Kluczowym elementem fabuły był jednak bardzo zawiły i pełen trudności wątek miłosny łączący główną bohaterkę, Magdę Miłowicz (w tej roli Joanna Brodzik), oraz Piotra Korzeckiego (Paweł Małaszyński).

W rolach głównych, poza Joanną Brodzik i Pawłem Małaszyńskim, wystąpili m.in. Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Kasprzykowski, Daria Widawska, Katarzyna Herman, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Świderski, Krzysztof Stelmaszyk, Ewa Kasprzyk i Jacek Braciak. Obecnie wszystkie sezony serialu można oglądać na platformach streamingowych Player oraz HBO Max.

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