Daniel Martyniuk przerwał milczenie. Uciekł przed problemami w góry

Zenon Martyniuk od lat cieszy się spora sympatią. W show-biznesie doskonale odnajduje się również jego ukochana żona, Danuta. Głośno jest również o ich jedynaku. Niekoniecznie z dobrych powodów. 35-letni Daniel był bohaterem wielu skandali. Jego szybki ślub z młodszą o 10 lat Eweliną oraz późniejszy rozwód, był wzbudzały wiele emocji.

Awantury, medialne kłótnie, a nawet problemy z prawem stały się elementem życia młodego Martyniuka, co nie tylko wpłynęło na jego wizerunek, ale także wystawiło rodzinne więzi na próbę. Danuta Martyniuk przez lata jak lwica broniła swojego jedynaka.

Jednak po jego ubiegłorocznych wybrykach nawet ona powiedziała "dość". W rozmowie z "Super Expressem" stwierdziła, że chcą odciąć go od pieniędzy. Zachowanie Daniela Martyniuka oraz reakcja jego rodziców były szeroko komentowane w mediach.

W ostatnim czasie syn Zenona Martyniuka nieco się uspokoił. 35-latek po chwili spokoju opublikował na Instagramie kolejne nagranie, o którym zrobiło się głośno. Daniel żalił się na wysokość alimentów, które musi płacić na swoją córkę Laurę. Mimo że jest oficjalnie bezrobotny, sąd zobowiązał go do wpłacania, jak twierdzi młody Martyniuk kwoty 2700 zł miesięcznie. W komentarzach na Instagramie nie krył swojego oburzenia i postanowił podzielić się własną definicją sprawiedliwości.

Wstyd przynoszę dziecku z Russocic? Ja jestem przecież bezrobotny, wszyscy ciągle to piszecie, podkreślacie, a tu nagle 2700 zł wysokość alimentów, hmm dziwne. Osoby bezrobotne płacą 500 zł – stwierdził filozoficznie Daniel.

Syn Zenka niedługo ponownie zostanie ojcem. Nie ma jednak zamiaru siedzieć cały czas w domu. Po chwilowej ciszy, znowu uaktywnił się na Instagramie. Tym razem uciekł przed problemami i obowiązkami w góry. Wrzucił nagrania ze szczytu Chopok w Słowacji. Daniel pokazał również filmiki nagrywane podczas jazdy na desce.

Siemanko wszystkim! Pozdrawiam z Chopoku. (…) Wjeżdżam teraz po stronie północnej, będę zjeżdżał na stronę południową, tamta jest troszeczkę oblodzona, no ale co. Dam sobie radę, no nie? Nie takie rzeczy się robiło - mówił na nagraniu.