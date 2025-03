Pokazała Daniela Olbrychskiego na planie "Na Wspólnej"! Nie do poznania

Daniel Olbrychski w serialach: "Klan", "Na dobre i na złe", "Lekarze", Na Wspólnej"

Daniel Olbrychski w telenoweli to nie jest nowość. Przypomnijmy, że aktor występował już w serialu "Klan", gdzie wcielił się w postać Arkadiusza Nowaka, adoratora Grażynki (w tej roli Małgorzata Ostrowska-Królikowska). Daniel Olbrychski zagrał także w "Na dobre i na złe" i w "Lekarzach". Teraz z kolei pojawił się w "Na Wspólnej". Po raz pierwszy informowaliśmy o tym, że słynny aktor trafi do serialu TVN, pod koniec lutego. Ustalenia serwisu Światgwiazd.pl wskazywały na to, że nowy bohater sporo namiesza w fabule serialu. O tym przekonamy się wkrótce. Na razie Daniel Olbrychski pokazał się na planie "Na Wspólnej". Okazji do fotki z legendą polskiego kina i teatru nie mogła przepuścić Anna Guzik, która w serialu gra Żanetę.

Daniel Olbrychski na planie "Na Wspólnej". Podekscytowana Anna Guzik pokazała zdjęcie

Aktorka dodała zdjęcie, na którym Daniel Olbrychski jest nie do poznania. Wygląda na to, że nowa rola oznacza nowy image artysty.

Dzisiaj na planie iście "męski poniedziałek. Do naszej ekipy dołączył wspaniały Daniel Olbrychski! Gra z nim to dla mnie niezwykłe przeżycie, bo wciąż mam przed oczami jego filmowe kreacje, na których się wychowałam. Szykuje się bardzo ciekawy wątek, więc bądźcie z nami

- napisała na Instagramie wyraźnie podekscytowana Anna Guzik.

A Daniel Olbrychski imponuje formą. 80-letni artysta cały czas zachowuje wspaniałą sylwetkę. Nic dziwnego, bo jeszcze w zeszłym roku opowiadał nam o swoich ćwiczeniach fizycznych.

Każdy dzień zaczynam od setki brzuszków, a potem sala bokserka i rower. Kilka razy w tygodniu w siodle. Kondycję wciąż mam niezłą

- chwalił się aktor. Stwierdził także, że zdrowie mu dopisuje i że trzyma się dobrze. Z kolei w tegorocznym wywiadzie podkreślił, jak ważna jest praca.

Zawsze powtarzam, że dla aktora najlepszym i najskuteczniejszym lekarstwem na długowieczność jest praca, którą się kocha i lubi. To ona daje siłę i energię, napędza i motywuje do działania oraz nie pozwala się zestarzeć

- przekonywał Daniel Olbrychski. Ciekawe, czy jego rola w "Na Wspólnej" się rozwinie. W końcu fani na pewno chcieliby go oglądać w serialu TVN jak najdłużej.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się Daniel Olbrychski