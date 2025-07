Danuta Holecka (57 l.) przez wiele lat związana była z telewizja publiczną. Po zmianach z początku ubiegłego roku, musiała pożegnać się z TVP. Szybko znalazła nowa pracę w TV Republika, gdzie prowadzi główne wydanie serwisu informacyjnego "Dzisiaj" oraz program "Gość Dzisiaj", w którym niedawno gościła Joannę Senyszyn (76 l.) i Marka Jakubiaka (66 l.).

W trakcie rozmowy przewinął się temat kampanii prezydenckiej, w której brała udział posłanka. Na trzy miesiące przed wyborami zmarł jej mąż, Bolesław Senyszyn, u którego boku przeżyła 50 lat. Senyszyn bardzo przeżyła śmierć męża, ale nie zdecydowała się zrezygnować ze startu w wyborach. W programie Danuty Holeckiej wyznała, że praca nad kampanią pomogła jej przetrwać najgorszy czas.

Na te słowa posłanki zareagowała prowadząca.

Danuta Holecka przed rokiem przeżyła ogromną tragedię. 9 lipca 2024 roku niespodziewanie zmarł jej syn, 31-letni Julian Dunin-Holecki. Warszawska prokuratura informowała później, że przed śmiercią chorował, a sam zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Mężczyzna pozostawił pogrążoną w żałobie żonę, dwójkę dzieci, brata z rodziną oraz swoich rodziców.

Tydzień po pogrzebie i niespełna dwa tygodnie po jego niespodziewanej śmierci Holecka powróciła do pracy. Dziennikarka unika poruszania tematu śmierci syna. Jednak w rozmowie z Joanną Senyszyn zdecydowała się podzielić tym, jak przeżywa żałobę.

Bardzo współczuję i serdecznie życzę jak najlepiej pani redaktor. Trzeba dokonać wyboru: albo się chce żyć, albo nie. A jeżeli chce się żyć, to warto wrócić do takiego życia, jakie się lubi i jakie się miało - powiedziała prowadzącej posłanka.

Danuta Holecka wyznała, że jest to niemal niemożliwe. Stara się jednak żyć z całych sił. Wyznała też, co pomaga jej przetrwać te trudne chwile.

To jest czasem bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, bo już nic nigdy nie będzie takie samo. Trzeba się starać żyć, cały czas też to robię, ale z różnym skutkiem. Staram się, jak mogę, ale to też dzięki państwu mogę: i gościom, i naszym widzom. To pozwala mi przetrwać - dodała.