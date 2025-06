Daria i Przemek z "Down The Road" wzięli ślub. Cóż to była za piękna uroczystość! Zdjęcia chwytają za serce

To jedna z tych historii, które przywracają wiarę w prawdziwe uczucia. Przemek Matusiak i Daria Kawalec, para, która poznała się w programie "Down the road. Zespół w trasie", właśnie wzięła ślub. Ich relacja, śledzona przez tysiące widzów, doczekała się szczęśliwego finału.