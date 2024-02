Dawid Podsiadło na nocnej schadzce ze znanymi aktorkami! Puszczają dymka i raczą się złocistym napojem!

Dawid Podsiadło w wywiadach sprawia wrażenie niezwykle kulturalnego i poukładanego młodzieńca. Okazuje się, że całkiem niezły z niego imprezowicz, który jak każdy młody człowiek lubi od czasu do czasu się rozerwać i wyjść na miasto z przyjaciółmi. Przystojny wokalista spotkał się ostatnio ze znajomymi w centrum Warszawy. Około północy całe towarzystwo zaczęło zabawę w jednym z popularnych lokali w stolicy, gdzie w środku nocy można zjeść, posłuchać muzyki i wypić drinka.

Paczka artystów dobrze bawiła się do 3 nad ranem! Co tam się działo!

Z gwiazdorem w lokalu pojawiły się także dwie świetne aktorki - Karolina Bruchnicka (29 l.) i Michalina Łabacz (32 l.) oraz topowy aktor Filip Pławiak (34 l.). Artystyczna bohema spędzała czas zarówno w środku, jak i przed wejściem do restauracji, gdzie z pasją puszczali dymka, oddając się pasjonującym rozmowom oraz racząc złocistym napojem, który popijali z jednej szklanej butelki, przekazując ją sobie z rąk do rąk. – Dawid i jego aktorskie towarzystwo świetnie bawili się tej nocy. Ciągle wchodzili i wychodzili z lokalu. Byli w fantastycznych humorach, trochę głośni, ale nieprzeszkadzający innym. Na zewnątrz popijali jakiś dziwny napój z małej, szklanej butelki i palili skręty, także na spółkę. W pewnym momencie na dłużej zniknęli w vipowskiej sali – relacjonuje „Super Expressowi” bywalec lokalu. Nocny bal skończył się dla wszystkich ok. 3.30 nad ranem. Dobrze, że nie musieli iść później do pracy.