Diana z "Rolnik szuka żony" rozstała się z narzeczonym. Bardzo smutny wpis

Seweryn Nowak od dłuższego czasu jest szczęśliwym mężem Magdy, którą można było zobaczyć w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" oraz ojcem. Niedawno w jego gospodarstwie wydarzył się ogromny pożar, który strawił główne źródło dochodu. Gdy był w "Rolnik szuka żony" podpadł Dianie, która zarzuciła mu kłamstwo. Rolnik nie przyznał się, wówczas, że kontaktował się z Marleną Bazylczuk (26 l.) jeszcze przed programem.

Diana Stankiewicz uważana jest za jedną z najładniejszych uczestniczek "Rolnik szuka żony". Nic więc dziwnego, że miała powodzenie u mężczyzn. Nie mogła jednak naleźć tego jedynego. Gdy wydawało się, że ślub z nowym wybrankiem to tylko kwestia czasu, doszło do burzliwego rozstania, o którym poinformowała zraniona dziewczyna w bardzo smutnym wpisie. - Mówią, że dobrych ludzi łatwiej zranić i zostawić. To takie proste wykorzystać czyjąś naiwność i zaufanie. Ktoś poświęca Ci cale życie, a Ty bez skrupułów wyrzucasz je na śmietnisko, jakby nic nie znaczyło, a przecież znaczy. Bowiem jeżeli ktoś pokochał raz kogoś zbyt mocno, już nigdy nie zakocha się w nikim innym - napisała Diana na Instagramie.

Wcześniej opublikował jeszcze taki wpis.

- To był najcięższy rok w moim życiu. Opuściłam moje rodzinne miasto, żeby być z Ukochanym. Przeprowadziłam się do Warszawy. Cały czas były problemy. Naprawdę ciężko uwierzyć jak niewyobrażalne dla normalnego człowieka. Ale ja postawiłam wszystko na jedną kartę. Dziś wiem, że popełniłam błąd. Nie można kochać ani ufać bezgranicznie. Nie możesz założyć różowych okularów i żyć miłością, bo któregoś dnia zostajesz z niczym w obcym mieście z ogromną pustka w sercu - pustką która Cię zabija od środka. Pamiętajcie miłość to nie tylko romantyczne spacery, buziaki i słowa. Miłość bierze się z trosk, smutku i łez ... prawdziwa miłość wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję, nigdy nie ustaje. Dbajcie o siebie i innych. Jeszcze tu wrócę! - czytamy.