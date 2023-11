Miejsce zamieszkania Doroty Wellman to pilnie strzeżona tajemnica. Dowiedzieliśmy się, co się tam dzieje!

Seweryn znany jest widzom programu "Rolnik szuka żony". Był gwiazdą szóstej edycji show, choć nie udało mu się tam znaleźć wymarzonej partnerki. Zakochał się jednak po zakończeniu programu. Seweryn znalazł miłość życia - Magda okazała się jego wybranką serca. Para pojawiła się zresztą w jednym ze świątecznych odcinków "Rolnik szuka żony". W 2022 roku wzięli ślub, a kilka miesięcy temu doczekali się dziecka. Wydawało się, że ich życie jest sielanką, aż niespodziewanie wydarzyła się tragedia. Żona Seweryna, Magda, poinformowała, że w nocy 12 listopada 2023 r. spłonęła ich sala letnia, która była głównym źródłem dochodu. Ogień pojawił się w gospodarstwie pary i siał spustoszenie, wszystko rozegrało się w zaledwie kilka minut. W internecie ruszyła pilna zbiórka pieniędzy na pomoc dla pary, ujawniono też szczegóły zdarzenia.

Ogromna tragedia w życiu gwiazdy "Rolnik szuka żony". Seweryn i Magda są zdruzgotani, wielka rozpacz

W opisie zbiórki dla Seweryna z "Rolnik szuka żony" i jego żony Magdy czytamy, że w sali letniej doszło do pożaru mimo stałej kontroli komina.

- Zawiodła wyobraźnia ludzi trzecich, którzy wynajęli obiekt. Konstrukcja sali grozi zawaleniu, żadne z okien nie wytrzymało tak wysokiej temperatury, podłoga także nie przetrwała. Okna spadały z dachu. Widok był przerażający. Łzy same płynęły po policzkach - czytamy w opisie zbiórki założonej przez Magdę.

Reakcje na to wydarzenie są w zasadzie takie same: współczucie i troska. Inaczej jest jednak w sprawie spojrzenia na zbiórkę założoną przez parę. Internauci komentują bowiem, że wielu ludzi wymaga pomocy, pytają też, czy w takim razie budynek nie był ubezpieczony? - Skoro to główne źródło dochodu, to trochę nieodpowiedzialnie - czytamy na Pudelku. Cóż, mimo wszystko trzymamy kciuki, by sprawa zakończyła się szczęśliwie.

