Barbara Sienkiewicz ojciec dzieci. "Moja decyzja"

Barbara Sienkiewicz nie żyje - taka wiadomość dotarła do nas w piątek, 7 czerwca. Aktorka uznawana za najstarszą matkę w Polsce miała 69 lat i osierociła dwójkę 9-letnich dzieci. Macierzyństwo Barbary Sienklewicz wywoływało prawdziwą sensację. Zainteresowanie podsycało to, że aktorka nigdy nie ujawniła personaliów ojca swoich dzieci. - To jest moja tajemnica i moja decyzja - podkreśliła w programie "Wieczorny Express". Rozmowa odbyła się mniej więcej rok przed śmiercią artystki. Znacznie wcześniej - we wrześniu 2015 roku - Barbara Sienkiewicz udzieliła "Super Expressowi" sensacyjnego wywiadu, który może rzucać inne światło na bardzo późne macierzyństwo gwiazdy serialu "Klan". W naszym archiwum odkopaliśmy ten materiał sprzed niemal 9 lat.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Barbary Sienkiewicz z różnych lat kariery

Dlaczego Barbara Sienkiewicz tak późno została matką? Padły słowa o barierach

W rozmowie z Moniką Tumińską Barbara Sienkiewicz w kontekście posiadania dzieci zaznaczyła, że "można chcieć coś w życiu bardzo osiągnąć, ale są bariery, bariery biologii, wszelkie bariery". Dlaczego Barbara Sienkiewicz tak późno została matką? - Każdy w życiu ma jakąś barierę. Czy zderzy się z człowiekiem, który coś w naszym życiu zniszczył, nie pozwoli pójść dalej. Jest choroba, czyli moje ciało mogło nie zareagować na donoszenie. Ja dzieci donosiłam do 38. tygodnia ciąży. Urodziły się zdrowe i dostały 10 pkt. Panie, które odbierały mój poród, były zachwycone dziećmi. Myślałam, że tak mówią każdej mamie, ale potem, jak chodziłam po korytarzach, zorientowałam się, że często bliźniaki nie rodzą się tak zdrowe jak moje dzieci - wyznała w osobistej rozmowie najstarsza matka w Polsce. W wywiadzie aktorka żaliła się na nienawiść, która ciągle ją dotykała. - Jestem mamą, wychowuję zdrowe dzieci, więc dlaczego ludzie mnie oceniają? Może za 100 albo 200 lat mamy w późniejszym wieku będą rodziły dzieci? Skąd takie prawo? Dlaczego aż do tego stopnia? Dlaczego ludzie nie podziękowali, że ja podjęłam to wyzwanie? Dlaczego padają takie słowa? Przecież to w końcu obywatele, Polacy. Zdrowe dzieci chowające się zdrowo. Skąd tyle nienawiści? - piekliła się Barbara Sienkiewicz.

Pogrzeb Barbary Sienkiewicz

Cały czas nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Pojawiły się bowiem poważne komplikacje. Mimo że pomoc przy ostatnim pożegnaniu aktorki zadeklarował Związek Artystów Scen Polskich, z ostatnich doniesień wynika, że ciało gwiazdy "Klanu" ciągle znajduje się w kostnicy, co wiąże się z finansami. - Niestety koszty pogrzebu Barbary Sienkiewicz rosną z dnia na dzień. Przez niejasną sytuację z pochówkiem i brak wskazanego spadkobiercy, konieczne jest czekanie na decyzję sądu w tej sprawie. Minęło już wiele dni od śmierci Basi, a sprawa, jak można się domyślać, nie zostanie rozwiązana z dnia na dzień. To wszystko generuje niestety rosnące koszty pochówku, którego w tej sytuacji prawdopodobnie nie pokryje zasiłek pogrzebowy od państwa - mówiła w rozmowie z portalem Świat Gwiazd znajoma aktorki.