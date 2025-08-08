Długo milczała, teraz wróciła odmieniona. Wieści od Ady z „Rolnik szuka żony” zachwyciły fanów

Ada Tyszka wróciła na Instagram

Ada, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek dziewiątej edycji „Rolnik szuka żony”, od czasu udziału w programie z powodzeniem rozwija karierę w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 100 tys. osób, choć ostatnio fani musieli zadowolić się jedynie relacjami w InstaStories. Ostatni post pojawił się pod koniec kwietnia, a potem przez prawie cztery miesiące Ada nie dodawała nowych zdjęć.

Niedawno - 7 sierpnia - nastąpił przełom. Celebrytka opublikowała selfie, na którym lekko uśmiecha się do obiektywu.

Podobno uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka! A więc… uśmiechniesz się?

- napisała w opisie, zachęcając obserwatorów do interakcji.

Fala komplementów pod postem Ady

Pod zdjęciem szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy od fanów, którzy nie kryli zachwytu nad wyglądem Ady. „Ślicznotka”, „Super wyglądasz”, „Naturalna piękna dziewczyna”, „Miło cię widzieć, Ada” - pisali obserwatorzy, ciesząc się z jej powrotu do aktywnego publikowania postów.

Rocznica w cieniu plotek o rozpadzie związku

Powrót na Instagram zbiegł się z ważną rocznicą w życiu prywatnym Ady. W połowie lipca, w InstaStories, pochwaliła się zdjęciem z okazji drugiej rocznicy ślubu z Michałem, którego poznała w programie. Podpisała je krótko: „Bawełniana. 16.07”, nawiązując do rodzaju obchodzonej rocznicy.

To ważny gest, bo w sieci od pewnego czasu krążyły plotki o możliwym kryzysie w ich związku. Publikacja wspólnego, ślubnego kadru rozwiała wątpliwości i pokazała, że para wciąż jest razem i dobrze się dogaduje.

Gwiazda programu wciąż na fali

Ada, podobnie jak inne popularne uczestniczki „Rolnika”, świetnie odnajduje się w roli influencerki. Jej aktywność w social mediach nie tylko pozwala utrzymywać kontakt z fanami, ale też podtrzymuje zainteresowanie jej osobą na długo po emisji programu. Najnowsze selfie i pozytywne reakcje pokazują, że widzowie wciąż chcą śledzić jej życie -zarówno to prywatne, jak i zawodowe.

