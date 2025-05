Każdy artysta ma coś, co wyróżnia go na tle innych – znak rozpoznawczy, który staje się częścią jego tożsamości scenicznej. W przypadku Grzegorza Skawińskiego, lidera zespołu Kombii, takim elementem są przyciemniane okulary, bez których trudno go sobie wyobrazić.

W najnowszym wywiadzie dla portalu pudelek.pl Grzegorz Skawiński wraz ze swoim wieloletnim współpracownikiem Waldemarem Tkaczykiem poruszył temat rozpoznawalności, scenicznego wizerunku oraz funkcjonowania w branży muzycznej przez niemal pięć dekad. Pytany o to, czy zdarza mu się pojawić publicznie bez kultowych okularów, artysta wyznał, że unika takich sytuacji. Jak podkreślił, choć szanuje swoich fanów i kontakt z nimi, to prywatność jest dla niego równie ważna. Zdarzają się momenty, gdy możliwość przejścia ulicą niezauważonym staje się cennym luksusem.

Nie chodzę bez okularów, bo po prostu to są okulary optyczne. Jest to część mojego image'u. Rzeczywiście, gdybym poszedł bez okularów, to pewno nikt by mnie nie poznał i czasem to jest dobre, bo ja nie tęsknię za popularnością taką na ulicy czy w prywatnych sytuacjach. To jest wszystko fajne, ale jak jest za dużo, to niedobrze - powiedział w wywiadzie Pudelka muzyk.