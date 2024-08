Do Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości” płyną powinszowania z całej Polski. "Samych wspaniałości kochani"

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to szczęściarze, którym w "Sanatorium miłości" udało się znaleźć drugą połówkę. Ich miłość narodziła się na oczach widzów z całej Polski. Między seniorami od razu zaiskrzyło. Seniorzy nie przejmowali się dzieląca ich sporą różnica wieku spora. Świetnie się czuli w swoim towarzystwie i to było najważniejsze. Zaręczyli się podczas imprezy urodzinowej Gerarda, na zamku w Niepołomicach. Również tam zorganizowali ślub. Relacje z hucznego wesela z zapartym tchem śledziło pół Polski. Aby powspominać te uroczystości, wystarczy zajrzeć do galerii na górze strony. Marta Manowska, gospodyni show TVP i dobra wróżka zapewniała, że było to jedno z najwspanialszych wesel, na jakich była.

Iwona i Gerard są aktywni w mediach społecznościowych. Mają wspólne konto na Instagramie, gdzie chętnie zamieszczają kadry z życia prywatnego, zachęcając tym samym innych seniorów do aktywnego, radosnego życia. W końcu życie zaczyna się na emeryturze! Fani uważnie śledzą ich konto i zauważają zarówno każdy nowy post, jak i ich chwilowe braki. Każda przedłużająca się cisza skutkuje spekulacjami o kryzysie w ich związku. Jednak cierpliwie dementowali wszystkie plotki.

Iwona i Gerard świętują pierwszą rocznice ślubu

Kilka dni temu na Instagramie seniorów pojawił się nowy post. Uśmiechnięte twarze, czułe spojrzenia i bąbelki - tak świętowali w pierwszą roczniceę ślubu. Widać, że ich miłości nie zagraża żaden kryzys. "Lubimy celebrować ważne wydarzenia w naszym życiu. To pierwsza rocznica naszego ślubu i życzymy sobie jeszcze kolejnych takich rocznic kochając się coraz bardziej." - napisali w poście. Obok pojawiło się kilka zdjęć, a w komentarzach mnóstwo powinszowań i gratulacji. "Wszystkiego dobrego. Pięknie wyglądacie", "Piękne uczucie wyjątkowi ludzie życzę dużo miłości i następnych rocznic", "Samych cudowności na kolejne lata". I my dołączamy się do tych życzeń. Wielu pięknych lat razem!

