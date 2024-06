Doda całkiem zerwała kontakt z bratem. Padły brutalne słowa. Ujawniamy!

Doda (40 l.) wyznała prawdę o swoich relacjach z bratem Rafałem

Rafał Rabczewski jest synem z poprzedniego związku mamy Dody. Pani Wanda całym sercem chciałaby, żeby jej dzieci się dogadywały. Ale nic z tego. Przed laty miała nawet pomysł, by Rafał został menadżerem Dorotki. Piosenkarka zgodziła się, żeby zrobić mamie przyjemność. Przez lata żałowała. - Temat mojego brata denerwuje mnie, bo tak naprawdę nasze drogi totalnie się rozeszły, kiedy on poszedł na studia, a ja poszłam do liceum. W ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Mój brat mnie chyba nie lubił - mówiła Doda w reality show.

Okazuje się, że w tej kwestii nie zmieniło się nic. W swojej audycji w radiu RMF gwiazda wyznała, że kontakty z bratem źle wpływały na jej psychikę. - Czy to matka, czy to ojciec, czy to brat, czy ktokolwiek inny - jeśli jest toksyczny i wpływa na nas źle, to jest tak jak z drzewem, które musi się pozbyć gałęzi, która zatruwa je całe. To jedyna szansa na uleczenie – powiedziała Doda.

- Ja na przykład nie mam kontaktu z moim bratem. Większość takich prorodzinnych osób nie rozumie, jak można nie kontaktować z bratem i nie chcieć tego. (…) Więzy krwi w żaden sposób nie mogą nas zmuszać do tego, żebyśmy my swoje samopoczucie i psychikę kładli na drugim miejscu. I ponieważ mamy więzy rodzinne, to ja się mam męczyć z tobą i wprowadzać w dyskomfort, albo degradować, upokarzać i zaniżać swoje standardy istnienia? Nie chcę. Czuję się po prostu źle – wyjaśniła dokładnie Doda. - Jeśli z innych osób rezygnuję w swoim życiu, by iść dalej i po prostu funkcjonować dobrze, dlaczego mam nie rezygnować z kogoś, kto jest moim bratem? Mimo że brzmi to brutalnie – dodała.