Doda od lat podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina i jak bardzo ceni sobie relacje z najbliższymi. Choć jej życie zawodowe to nieustanne podróże, koncerty i projekty muzyczne, zawsze znajduje czas, by odwiedzić rodziców w Ciechanowie. Tym razem wizyta miała szczególny charakter. Gwiazda postanowiła spełnić marzenie swojego taty i podarować mu nowy samochód.

Doda dała swojemu tacie drogi prezent!

Doda podzieliła się radosnym wydarzeniem w sieci, publikując relacje ze swojej wizyty w rodzinnym domu na InstaStories. Na nagraniach można było zobaczyć nie tylko ciepłą atmosferę spotkania, ale przede wszystkim reakcję jej ojca na wyjątkowy prezent. Widać, że pan Rabczewski był zadowolony z nowego samochodu!

Doda nigdy nie ukrywała, że rodzice odegrali ogromną rolę w jej życiu i karierze. Zawsze mogli na siebie liczyć, a wsparcie, które otrzymała od nich na początku swojej drogi, było bezcenne. Kupno samochodu dla taty to z pewnością dla niej symboliczny sposób na okazanie wdzięczności i podziękowanie za wszystko, co dla niej zrobił.

Nowe auto, które otrzymał ojciec Dody, to elegancki, nowoczesny model, dostosowany do jego potrzeb i preferencji. Wokalistka zadbała o każdy szczegół, by prezent był zarówno praktyczny, jak i wyjątkowy.

Wizyta w Ciechanowie to dla Dody nie tylko okazja do obdarowania taty wyjątkowym prezentem, ale także czas na wspólne chwile z rodziną. Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak wokalistka cieszy się domową atmosferą, rozmawia z rodzicami - ucina sobie pogawędkę z mamą podczas spaceru.

Doda po raz kolejny pokazała, jak ważna jest dla niej rodzina i jak chętnie dzieli się swoim sukcesem z najbliższymi. Wokalistka udowadnia, że mimo wielkiej kariery, nigdy nie zapomina o swoich korzeniach. Jej wizyta w Ciechanowie to dowód na to, że prawdziwa bliskość z rodziną jest bezcenna, a radość z obdarowywania najbliższych nie ma sobie równych.

