Doda liczy za 5 dni ze sobą 10 tysięcy! Pomoże zrobić kaloryfer i bicka

Doda cię wytrenuje za 10 tysięcy złotych

Doda (41 l.) w sieci i na scenie regularnie prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę w skąpych ciuszkach. Trudno się jednak dziwić, że chce się pochwalić takimi mięśniami! Teraz chce nauczyć innych jak dorównać jej formie. Oczywiście tanio nie będzie.

- Od kilku miesięcy podwyższyłam kaloryczność każdego dnia o 400 kcal w produktach białkowych. Codziennie jem trzy jajka i na zmianę steka albo rybę. I mimo że trenuję troszkę mniej, to o dziwo forma jest jeszcze lepsza. Potwierdza się zatem fakt, że kobieta po czterdziestce musi jeść więcej białka dla lepszego samopoczucia i kondycji mięśni

- chwali się Doda na Instagramie.

Ale dieta to połowa sukcesu. Wokalistka ćwiczy minimum 2-3 razy w tygodniu, co też uwiecznia na Instagramie, pokazując fanom jak wylewa siódme poty na siłce. Chętnie też jeździ na rowerze i trenuje pilates. Dla wielu osób, które pragną wymarzonej sylwetki, jest prawdziwą inspiracją. Jak sama twierdzi - nieustannie dostaje zapytania o dietę, ćwiczenia, dbanie o cerę i inne czynniki, które składają się na jej wygląd. To zainspirowało ją do zaproszenia fanów na "DODA MEGA CAMP!".

Kaloryfer z Dodą kosztuje krocie, a i tak to obóz tylko dla wybranych

Jak sama zapewnia - "to nie jest zwykły obóz fitness, to transformacja". Podczas wspólnego wyjazdu chętni będą mogli zadbać o ciało, ale i głowę. Przy okazji czegoś się nauczyć, bo oprócz treningów ze specjalistami przewidziano udział w warsztatach oraz regenerację "w luksusowym otoczeniu". Trzeba jednak spełnić warunki: "Tylko i wyłącznie dla ludzi uprawiających sport" - uprzedza Doda. Taka przyjemność to koszt 7,5 tysiąca za miejsce w pokoju dwuosobowym oraz ponad 10 tysięcy za "jedynkę" na 5 dni. Co jeszcze chętni dostaną w cenie? Napary i witaminowe shoty, zabiegi produktami kosmetycznymi, porady psychologiczne i dietetyczne, "wzmocnienie mentalu", suplementy, 3 posiłki dziennie i tajemnicze "wieczorne atrakcje". Wydarzenia tego typu regularnie organizują najpopularniejsze polskie trenerki, czyli Ewa Chodakowska (44 l.) i Anna Lewandowska (37 l.). Doda ma szansę z nimi konkurować?

