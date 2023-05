Doda ma teraz swoje drugie pięć minut. Nam opowiada, jak wysoką cenę zapłaciła za szczerość!

Dorota Rabczewska, już jako wokaliśtaka zespołu Virgin, pojawiła się 21 lata temu w polsatowskim programie „Bar” jako uczestniczka i od razu zawojowała show-biznes. Kilka lat temu, choć nadal koncertowała i nagrywała piosenki w telewizjach próżno było jej szukać, a w radiach nie rozbrzmiewały jej hity.

Doda znów na szczycie: "Mam swoje drugie pięć minut. Jestem z tego powodu bardzo wdzięczna"

Teraz gwiazda jednak znów jest na szczycie i z pewnością nie da się z niego tak szybko zrzucić. Wystąpi na Polsat SuperHit Festival oraz będzie miała swój mini recital podczas 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. - To prawda. Mam swoje drugie pięć minut. Jestem z tego powodu bardzo wdzięczna, bo człowiek jak jest dojrzalszy to zupełnie inaczej tymi pięcioma minutami dysponuje, docenia i cieszy się - mówi „Super Expressowi” Rabczewska. - Człowiek jak jest młody ma wrażenie, że wszystko przychodzi mu z większą łatwością, chociaż ja naprawdę ciężko zapracowałam sobie na każdy sukces. Jak się osiąga sukces w młodym wieku to ma się wrażenie, że to nigdy nie zniknie, że to będzie na zawsze, ale zmienia się perspektywa jak parę razy odbije się od dna, spadnie z konia. Jak życie parę razy da mu w kość i pokaże, gdzie jest jego miejsce to nauczy się pokory i jak znowu przychodzi ten renesans i ponownie znajduje się na szczycie to ma zupełnie inne spojrzenie - dodaje gwiazda.

Doda słono zapłaciła za szczerość. Dziś jest za to doceniana

Doda przyznaje też, że zapłaciła bardzo wysoką cenę za szczerość i bycie sobą. - Jeżeli chodzi o zawodowe kwestie to bardzo wysoka, bo nie można się rozwijać artystycznie na każdym polu i jakby tuba do moich fanów w pewnych kanałach była zamknięta. Na szczęście przetrwałam i jak widać niektórym moja szczerość nie przeszkadza, wręcz jest bardzo pożądana, bo wie, że przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Przede wszystkim wokal, show i umiejętności estradowe mają być najważniejsze na festiwalach muzycznych, a nie jakieś tam plotki - podkreśla wokalistka i już nie może doczekać się opolskiego występu. - Kreacje szykują się od wielu tygodni, tak samo jak i cała koncepcja show - zdradza piosenkarka i jest pełna pozytywnych emocji. Zapewnia, że jej występ będzie perfekcyjny. - Jestem skupiona, zmotywowana i sfokusowana na tym, by wypaść jak najlepiej - podsumowuje.

Więcej w materiale wideo!

Doda ma swoje drugie pięć minut: „Zapłaciłam wysoką cenę za szczerość” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polecamy galerię zdjęć z archiwalnymi i nowymi zdjęciami Dody