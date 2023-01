Doda od dziecka jest na scenie, a kolejne sukcesy tylko udowadniają, jak utalentowaną jest wokalistką. Dorota Rabczewska zapracowała także na miano "polskiej skandalistki", a jej życie prywatne media opisywały z wypiekami na twarzy. Nic więc dziwnego, że pod lupę wzięto również partnerów artystki. Przy okazji skandalu z udziałem Shakiry i piłkarza Pique, fani przypominają, że to Doda była pierwszą osobą, która wprost ośmieszyła eks partnera w utworze. I choć piosenkarze piszą o swoich miłościach, mniej lub bardziej udanych, od wielu lat, to tak zwane "utwory zemsty" nieustannie budzą emocje. O kim i co śpiewała Doda w utworze "Anyżk"? Znamy szczegóły.

Doda jak Shakira, ośmieszyła piosenką swojego eks partnera! Wiemy, o kim zaśpiewała

Doda przekazała dalej na Instagramie filmik z TikToka, w którym fani przypominają, że w 2016 roku Rabczewska, podobnie jak dziś Shakira, również nagrała utwór uderzający w jej eks partnera.

"Miley nagrała 'Flowers' o eks, Shakira diss na Pique, a Doda nagrała polską revenge song w 2016 roku. Posłuchajcie tylko tekstu", czytamy w opisie filmiku, który udostępniła z TikToka Doda na swoim instagramowym profilu.

"Anyżk" to faktycznie piosenka śpiewana przez Dodę, jeszcze za czasów zespołu Virgin, którego była częścią. W tekście czytamy między innymi: "Tyle pił, tyle brał. Łatkę kłamcy miał, a ja nadal go kochałam. (...) Minut pięć, góra sześć. Co noc mikro jęk, a ja nadal Go kochałam". Rabczewska w oczywisty sposób zarzucała eks partnerowi, że miał problemy z używkami, negatywnie oceniając też jego sprawność seksualną.

O kim śpiewała wówczas Doda? "Super Express" podawał w 2016 roku, że jedna z piosenek na ówczesnym albumie Dody opisuje Emila Haidara. Płyta, jak zapowiadano, miała mieć więcej odniesień do jej eks partnerów i związków. "Oj tak, moja muzyka to pamiętnik mojego życia. Przygotujcie się na prawdziwe emocje!", powiedziała wówczas w rozmowie z nami. Co o tym myślicie?

