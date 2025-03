Doda na maksa podkreśliła pośladki, a Steczkowska postanowiła ją przebić! Aż wstyd, co wrzuciła do sieci

Justyna Steczkowska pręży się jak Doda

Wypięta do granic możliwości, eksponująca umięśnione pośladki Doda to nic nowego. Gwiazda przyzwyczaiła nas już do tego, że, jak sama mówi: "jednego dnia świeci biustem i pośladkami, drugiego przykładem". I zachwyca się sobą jak mało kto! Sylwetka Dody to efekt zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. Gwiazda od lat powtarza jak mantrę, że nie pije alkoholu, nie je słodyczy, glutenu i laktozy. Kocha za to majonez. Ćwiczy tylko dwa razy w tygodniu. Ale pamiętać należy, że jako dziecko wiązała swoją przyszłość ze sportem i do dziś ma go we krwi.

- Pamiętajcie, że wysportowane ciało to głównie zdrowa dieta i sport! Jako 40-latka nawet na wakacjach staram się ćwiczyć, o czym informuje was sukcesywnie z każdego urlopu, świecąc swoim umięśnionym tyłkiem w stringach - napisała swego czasu Doda.

Steczkowska nagrywa swoje pośladki

Ale Justyna Steczkowska nie zamierza być gorsza. Starsza o 11 lat od Dody piosenkarka również jest bardzo dumna ze swoich kształtów. Po raz kolejny wrzuciła do sieci filmik, na którym... wchodzi po schodach w obcisłych leginsach. Kamerka skierowana jest wprost na jej pupę! Aż wstyd oglądać. W dodatku filmik został zapętlony tak, byśmy podziwiali pośladki gwiazdy non stop przez kilkadziesiąt sekund.

Trzeba jednak przyznać, że co jak co, ale figurę to Steczkowska ma. I bardzo dba o to, by jej nie stracić. Regularnie ćwiczy w kombinezonie podpiętym do prądu. I choć twierdzi, że kocha jeść, w najnowszym wywiadzie jej syn zdradził, że jego Justyna bardzo się pilnuje. - Matka jest cały czas na diecie tak naprawdę. Non stop trenuje - ujawnił.

