Doda prosto z łazienki nadaje wielki szlagier. Bez makijażu, bez ubrań i a cappella. "Kłamałam"

Doda opublikowała wideo, na którym śpiewa kultowy hit Igi Cembrzyńskiej "Mówiłam żartem". Artystka wystąpiła w nagraniu w zupełnie naturalnej odsłonie, bez makijażu, z mokrymi włosami i... prosto spod prysznica. Można by pomyśleć, że to jakaś nowa artystyczna wizja, ale nie! To był żart. Całkiem niezły!