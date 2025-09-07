Doda szczerze o raku. Wykryto u niej AŻ TRZY zmiany nowotworowe. "Zdążyłam w ostatniej chwili"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-09-07 14:47

Doda w „Pytaniu na Śniadanie” opowiedziała o swojej walce z czerniakiem. Jak wyznała, początkowo media informowały tylko o jednej zmianie nowotworowej, tymczasem rzeczywistość okazała się o wiele poważniejsza – na skórze wykryto aż trzy ogniska choroby. „Zdążyłam w ostatniej chwili” – przyznała wokalistka i zaapelowała do widzów, by regularnie kontrolowali swoje ciało i nie lekceważyli niepokojących objawów.

  • Doda w „Pytaniu na Śniadanie” wyznała, że miała trzy zmiany nowotworowe na skórze, a nie jedną.
  • „Zdążyłam w ostatniej chwili” – przyznała, apelując o regularne badania i samoobserwację.
  • Artystka ostrzegła też przed solarium: „Byłam uzależniona, to rakotwórcze i powinno być zakazane dla młodzieży”.

Doda miała aż trzy zmiany na skórze

Doda wspomina w programie, że początkowo badania nie wskazywały na nic groźnego. Pierwszą wizytę u dermatologa odbyła trzy lata wcześniej, lecz wtedy nie było podstaw do usunięcia zmiany. Kiedy usłyszała o czerniaku, nie chciała ryzykować.

Poszłam do tej samej pani dermatolog i kazałam wyciąć wszystko, co może mieć jakiekolwiek, nawet 1% przesłanki, żeby wyglądać podejrzanie

– relacjonowała. Dzięki temu odkryto kolejne zmiany.

Znalazła jeszcze dwa i te również były w stadium przedczerniakowym, także zdążyłam w ostatniej chwili

– dodała.

Doda podkreśliła, że czerniak rozwija się błyskawicznie i łatwo daje przerzuty, dlatego bardzo ważne jest, żeby chodzić na badania kontrolne i nie zwlekać z usuwaniem zmian.

Zobacz też: Tak wygląda ręka Dody po wycięciu nowotworu. Artystka pokazuje bliznę po walce z czerniakiem

Doda przynaje: „Byłam uzależniona od solarium”

Piosenkarka nie ukrywa, że na jej zdrowie mogły wpłynąć wieloletnie wizyty w solarium. – „Ja byłam uzależniona od solarium. Od siedemnastego roku życia chodziłam niemal codziennie, po 20 minut, z przyspieszaczami. To trwało co najmniej 7–8 lat” – wspominała. Przyznała, że dziś patrzy na to jak na ogromny błąd. –

Tak jak zakazuje się sprzedaży alkoholu nieletnim, tak samo powinno się zakazać solarium dla młodzieży. To jest po prostu rakotwórcze

– podkreśliła. Choć Doda przeżyła trudne chwile, nie zamierza żyć w strachu. Dziś jednak zachowuje większą ostrożność. Na słońcu przebywa maksymalnie przez 2 godziny dziennie i obowiązkowo stosuje filtry. Z solarium oczywiście zrezygnowała zupełnie.

Zobacz też: Tak Doda zachowywała się na szpitalnym łóżku. Nagranie nas zamurowało! Całkiem niestandardowa postawa

Samoobserwacja uratowała jej życie

Gwiazda wyznała, że jednym z powodów, dla których udało się wykryć zmiany na czas, była jej uważność wobec własnego ciała.

Ja się oglądam wzdłuż i wszerz i nie dlatego, że mam narcystyczne zaburzenia, tylko dlatego, że chcę swojemu organizmowi zawsze pomóc jak najszybciej zareagować

- mówiła. Jak dodała, lekarze byli zaskoczeni, że wiele osób w ogóle nie kontroluje swojego ciała. Jej historia to mocne ostrzeżenie dla fanów. Doda po raz kolejny udowodniła, że mówi wprost i bez owijania w bawełnę – nawet w sprawach tak poważnych jak zdrowie. – „Zdążyłam w ostatniej chwili” – podsumowała.

Doda
19 zdjęć
Doda pokazała bliznę po wycięciu czerniaka!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVP
DODA
PYTANIE NA ŚNIADANIE