Doda szczerze o raku. Wykryto u niej AŻ TRZY zmiany nowotworowe. "Zdążyłam w ostatniej chwili"

Doda w „Pytaniu na Śniadanie” wyznała, że miała trzy zmiany nowotworowe na skórze , a nie jedną.

, a nie jedną. „Zdążyłam w ostatniej chwili” – przyznała, apelując o regularne badania i samoobserwację.

Artystka ostrzegła też przed solarium: „Byłam uzależniona, to rakotwórcze i powinno być zakazane dla młodzieży”.

Doda miała aż trzy zmiany na skórze

Doda wspomina w programie, że początkowo badania nie wskazywały na nic groźnego. Pierwszą wizytę u dermatologa odbyła trzy lata wcześniej, lecz wtedy nie było podstaw do usunięcia zmiany. Kiedy usłyszała o czerniaku, nie chciała ryzykować.

Poszłam do tej samej pani dermatolog i kazałam wyciąć wszystko, co może mieć jakiekolwiek, nawet 1% przesłanki, żeby wyglądać podejrzanie

– relacjonowała. Dzięki temu odkryto kolejne zmiany.

Znalazła jeszcze dwa i te również były w stadium przedczerniakowym, także zdążyłam w ostatniej chwili

– dodała.

Doda podkreśliła, że czerniak rozwija się błyskawicznie i łatwo daje przerzuty, dlatego bardzo ważne jest, żeby chodzić na badania kontrolne i nie zwlekać z usuwaniem zmian.

Zobacz też: Tak wygląda ręka Dody po wycięciu nowotworu. Artystka pokazuje bliznę po walce z czerniakiem

Doda przynaje: „Byłam uzależniona od solarium”

Piosenkarka nie ukrywa, że na jej zdrowie mogły wpłynąć wieloletnie wizyty w solarium. – „Ja byłam uzależniona od solarium. Od siedemnastego roku życia chodziłam niemal codziennie, po 20 minut, z przyspieszaczami. To trwało co najmniej 7–8 lat” – wspominała. Przyznała, że dziś patrzy na to jak na ogromny błąd. –

Tak jak zakazuje się sprzedaży alkoholu nieletnim, tak samo powinno się zakazać solarium dla młodzieży. To jest po prostu rakotwórcze

– podkreśliła. Choć Doda przeżyła trudne chwile, nie zamierza żyć w strachu. Dziś jednak zachowuje większą ostrożność. Na słońcu przebywa maksymalnie przez 2 godziny dziennie i obowiązkowo stosuje filtry. Z solarium oczywiście zrezygnowała zupełnie.

Zobacz też: Tak Doda zachowywała się na szpitalnym łóżku. Nagranie nas zamurowało! Całkiem niestandardowa postawa

Samoobserwacja uratowała jej życie

Gwiazda wyznała, że jednym z powodów, dla których udało się wykryć zmiany na czas, była jej uważność wobec własnego ciała.

Ja się oglądam wzdłuż i wszerz i nie dlatego, że mam narcystyczne zaburzenia, tylko dlatego, że chcę swojemu organizmowi zawsze pomóc jak najszybciej zareagować

- mówiła. Jak dodała, lekarze byli zaskoczeni, że wiele osób w ogóle nie kontroluje swojego ciała. Jej historia to mocne ostrzeżenie dla fanów. Doda po raz kolejny udowodniła, że mówi wprost i bez owijania w bawełnę – nawet w sprawach tak poważnych jak zdrowie. – „Zdążyłam w ostatniej chwili” – podsumowała.