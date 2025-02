Doda szuka trzeciego męża za granicą! I to w nietypowy sposób. Wyjaśniła powody

O tym, że Doda nie ma szczęścia w miłości wie cała Polska. - Córka ma pecha do mężczyzn. To każdy gołym okiem może zauważyć - powiedziała nawet kiedyś jaj mama. Dwa pierwsze małżeństwa artystki to kompletny niewypał. Radosława Majdana (52 l.) rzuciła, gdy dowiedziała się, że ją zdradzał. Przez producenta filmowego Emila Stępnia (48 l.) leczyła się z kolei na depresję, a do dziś ciągną się za nią nieprzyjemne sprawy sądowe. O innych partnerach nawet nie wspomnimy, bo Doda mogłaby się na nas obrazić.

- Miałam różne przypały. Miałam i seksoholika, i alkoholika, i takiego totalnego atencjusza, który intencjonalnie wciągnął mnie w związek do budowania swojej kariery. O narcyzie mogłabym już napisać doktorat - powiedziała Doda swoim partnerach w podcaście Kasi Nosowskiej (53 l.) i jej syna "Bliskoznaczni".

NIE PRZEGAP: Ale akcja! Doda pozwała swojego byłego. Pachut ma jej oddać kurtkę (?!) i pieniądze! To nie koniec problemów mężczyzny

Tak Doda szuka męża: Mam aplikację randkową zagraniczną

A jednak, mimo negatywnych doświadczeń, wokalistka się nie poddaje. Nadal jest otwarta na miłość. Ale teraz szuka jej zupełnie inaczej!

- Mam aplikację randkową zagraniczną. Dużo flirtów jest rozgrzebanych - wyznaje. - Ale ja też nie jestem na etapie szukania na siłę. Uważam, że w końcu ktoś powinien mnie sam znaleźć pierwszy raz. Do tej pory żebrałam o miłość - mówi otwarcie.

Po niepowodzeniach z Polakami Doda chce, by jej kolejny ukochany pochodził z zagranicy. Tylko dla takiego mężczyzny będzie anonimowa i tylko taki dostrzeże jej otwarte serce i spragnioną miłości duszę, a nie jej sławę.

Po moim ostatnim małżeństwie, które zakończyło się fatalnie, podjęłam ostateczną decyzję, że będę spotykać i umawiać się wyłącznie z osobami z zagranicy. Oni nie czerpią żadnych profitów z relacji ze mną. Większość nie wie, kim jestem, media się nimi nie interesują. Ewentualne rozstanie z nimi przebiega w zupełnie inny sposób

- mówiła Doda już przed trzema laty.

Do tego, by spotykać się z facetem spoza Polki zachęca ją też to, jak wyglądało jej rozstanie z amerykańskim narzeczonym. Z przystojnym, blondwłosym Maksem spotykała się w 2021 roku.

Ostatnie rozstanie z moim, że tak powiem, "chłopcem z zagranicy" przebiegło tak, że nikt nie miał o tym zielonego pojęcia. Rozstaliśmy się w zgodzie, w spokoju, jesteśmy przyjaciółmi. On pojechał za ocean, a ja zostałam w Polsce. Tak to zawsze powinno wyglądać. Trauma, która zostaje po rozstaniach z Polakami, jest koszmarna. Każdy z nich wie, że po tym rozstaniu może zaistnieć, może napisać książkę, iść do jakiegoś programu, wzbudzić zainteresowanie, którego nigdy by nie wzbudził

- wytłumaczyła Doda w rozmowie z Plejadą.

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Były mąż Dody związał się z byłą partnerką byłego męża Rozenek! Roxi Gąska wróci na salony?

Doda ma urodziny. Kończy 41 lat. Czego sobie życzy?

Gdy zapytaliśmy, czego mamy jej życzyć z okazji dzisiejszych urodzin, odpowiedziała od razu: - Żebyśmy wszyscy byli zdrowi. O sobie nie pomyślała. Dopytaliśmy więc, jakie życzenia miałaby dla samej siebie. - To najlepszy rok w moich życiu pod względem zawodowym. Podpisuję największe kontrakty. Jestem za to wdzięczna, więc po prostu niech to trwa - powiedziała.

A gdy dopytaliśmy o trzeciego męża zza granicy, mrugnęła okiem. - Nie mam do tego głowy. Pomyślę o tym za rok - uśmiecha się Doda.

Zobaczcie w naszej galerii najseksowniejsze zdjęcia Dody.