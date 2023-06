i Autor: Łukasz Kalinowski/EAST NEWS

Zabrała nas do innej galaktyki

Doda z przytupem otworzyła konkurs "Debiutów" w Opolu! Ależ to był występ. Show skradły diamenty we włosach i skrzydła anioła!

W pierwszy dzień festiwalu w Opolu mieliśmy okazję podziwiać dwa koncerty. Pierwszym z nich był "Od Opola do Opola", gdzie przypomniano największe polskie utwory. Następnie rozpoczął się konkurs "Debiutów". Otworzyła go Doda. To był spektakularny występ. Artystka zabrała nas w niesamowitą podróż. W wielkim show pomagał jej Gromee. Poznajcie szczegóły!