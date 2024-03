Doda zaliczyła wielką wtopę. Pomyliła nazwisko słynnego muzyka, a później obśmiała tożsamość płciową piosenkarki. "On? Ona? Ono?"

Nie doczekał kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"! Ciało znaleziono w hotelu. Cezary Olszewski straszną tajemnicę zabrał do grobu

Doda jest bardzo aktywna w swoich social mediach - nie tylko na Instagramie, ale też na Tik Toku, gdzie śledzi ją już 1,3 mln osób. Choćby dlatego piosenkarka powinna bardziej uważać na treści, które publikuje. Ostatnio Doda upodobała sobie rankingi, podczas których przypisuje od miejsc od 1 do 10 ulubione potrawy, owoce czy... smaki lodów. Sama określa te Tik Tokowe rankingi jako idiotyczne, a jednak nadal je tworzy. Tym razem padło na muzycznych artystów, więc Doda podpadła wielu osobom.

"Dobrze, kochani, wreszcie coś, na czym się znam i co lubię czyli muzyczni artyści" - zapowiedziała Doda na początku filmiku.

Niestety, Doda nie popisała się ani wiedzą, ani sympatią. Najpierw skrytykowała takich popularnych na całym świecie artystów jak Beyonce, Ed Sheeran czy Katy Perry. Ale najlepsze było dopiero przed nami.

Doda zaliczyła wpadkę na Tik Toku. Fani wytykają jej niewiedzę

Gdy w rankingu pojawiło się zdjęcie Eltona Johna, Doda pomyliła go założycielem i wokalistą kultowego zespołu The Beatles czyli z Johnem Lennonem. "John Lennon. Rewelacyjny film dokumentalny o nim - musical" - powiedziała, myląc wszystko, co da się pomylić, bo wspomniany film (o Eltonie Johnie oczywiście) jest filmem fabularnym, a nie dokumentalnym. Choć trzeba przyznać, że film dokumentalny w musicalowej wersji byłby bardzo ciekawy. Chyba jeszcze nikt nigdy takiego nie zrobił... Pomyłka piosenkarki wywołała lawinę komentarzy.

Następnie Tik Tokowa maszyna losująca pokazała Dodzie amerykańską wokalistkę Demi Lovato, która kilka lat temu ogłosiła, że nie identyfikuje się z żadną płcią, a później znów odkryła w sobie kobiecość. Doda była dla niej bezlitosna. "Ona? On? Ono? Nie wiem, jak się odezwać, bo tutaj są jakieś różne co roku wytyczne. Nie znam ani jednej piosenki" - powiedziała Doda, co może nie spodobać się innym, poszukującej swojej tożsamości osobom.

Demi Lovato - kobieta, mężczyzna, człowiek?

- Dziś jest dzień, w którym tak bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z wami wszystkim czymś więcej z mojego życia - z dumą informuję, że identyfikuję się jako osoba niebinarna. To efekt uzdrawiającej pracy nad sobą i autorefleksji, którą wykonałam/em. Wciąż się uczę i zaglądam w siebie - wyznał/a Demi Lovato w maju 2021 roku i prosił/a, by zwracać się do niej, używając neutralnych zaimków czyli "oni".

Artysta/-ka zaznaczyła, że wciąż odkrywa siebie i być może kiedyś znów dostrzeże w sobie kobietę.

- Jestem pewna/y, że ta podróż nigdy się nie skończy. Być może kiedyś będę identyfikować się jako osoba transpłciowa. Nie wiem, co mnie czeka. Możliwe, że nadejdzie okres, w którym zacznę identyfikować się jako kobieta. Na ten moment identyfikuję się jako osoba niebinarna - mówił/a szczerze Lovato.

Rok później Demi Lovato znów czuł/a się kobietą.

- W zeszłym roku moja męska i żeńska energia były zrównoważone. Kiedy stawałam przed toaletami, na których drzwiach widniały napisy "dla pań", "dla panów", nie wiedziałam, którą łazienkę wybrać, ponieważ nie czułam się do końca jak kobieta. Nie czułam się też jak mężczyzna. Czułam się jak człowiek i o to właśnie chodzi w neutralnych zaimkach. Według mnie tu chodzi o pełne odczuwanie swojego człowieczeństwa. Ostatnio czuję się bardziej kobieco - wyznała.

Nie wszyscy zrozumieli wtedy artystkę. Jak widać, Doda też chyba nie.