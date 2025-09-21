Doda znowu zakochana? Pytanie o miłość wyprowadziło ją z równowagi!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-21 8:16

Doda od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów i fanów, a jej życie uczuciowe budzi ogromne emocje. Choć w sierpniu pojawiły się spekulacje o nowym partnerze piosenkarki, sama zainteresowana postanowiła jasno wyjaśnić, jak dziś podchodzi do tematu miłości i publicznego mówienia o związkach.

Wakacje w Hiszpanii, które Doda spędziła latem w towarzystwie przyjaciół i zwierząt, szybko stały się przedmiotem medialnych plotek. Powodem było nieopatrzne określenie użyte w poście hotelu, w którym gwiazda mieszkała. Administratorzy profilu wspomnieli o jej "partnerze", co natychmiast wywołało falę spekulacji. Choć wpis zniknął, pytania o życie osobiste Doroty zaczęły się mnożyć. Artystka, znana z ciętego języka i bezpośrednich komentarzy, postanowiła w końcu odnieść się do tematu podczas jednego z ostatnich wydarzeń kulturalnych.

Doda jest zakochana? Tak reaguje na pytanie o miłość

Podczas rozmowy z dziennikarzem serwisu Kozaczek, Doda została zapytana, czy jest obecnie szczęśliwie zakochana. Jej odpowiedź nie pozostawiła złudzeń, artystka nie zamierza już dzielić się szczegółami swojego życia prywatnego.

Co wy macie z tym usilnym zmuszaniem ludzi do posiadania relacji i do tego, żeby się na ten temat wypowiadał? Im bardziej byłabym zakochana, tym bardziej tego nie powiem. Po wszystkich moich sytuacjach w życiu musiałabym być kompletnym debilem, bądź atencyjną psychopatką, która by nadal eksponowała swój związek i nadal by o tym mówiła i wystawiała na światło dzienne w nadziei, że co? Że znowu ta osoba tylko na to liczy? Że nie poleci od razu do programu śniadaniowego albo do jakiegoś reality show, bo jest sławna po byciu w związku ze mną? Oczywiście, że nie - wyjawiła w wywiadzie.

Wokalistka przypomniała, że jej wcześniejsze związki, które eksponowała w mediach, kończyły się bolesnymi doświadczeniami. W dalszej części wywiadu piosenkarka podkreśliła, że nauczyła się na własnych błędach i dziś wie, że prawdziwa miłość nie potrzebuje publicznej oprawy.

Uczę się na swoich błędach. (...) Ja po prostu po wielu błędach, które popełniłam w życiu i które dużo mnie kosztowały, chciałabym zostawić swoje prywatne intymne życie dla siebie. Bo wiem, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje publiczności i nie potrzebuje eksponowania na Instagramach, Facebookach. To mi jest do niczego niepotrzebne - przyznała Doda.

