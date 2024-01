Śmierć Gabriela Seweryna

Gabriel Seweryn nie żyje od 28 listopada 2023 roku. Gwiazdor programu "Królowe życia" i projektant futer zmarł w szpitalu. Po jego śmierci pojawiło się w sieci nagranie, na którym widać, jak celebryta wołał o pomoc. Wielkie emocje wzbudził także pogrzeb Gabriela Seweryna, podczas którego miało nawet dojść do rękoczynów! - Jest wiele niedomówień dotyczących pochówku. Rodzina nie wynajęła ochrony. To Kamil (partner Gabriela Seweryna - red.) wynajął ochronę, bo czegoś lub kogoś bardzo się boi. Miejsce było zarezerwowane w zasadzie dla rodziny. Widać to na zdjęciach, że są dwa puste miejsca dla nieobecnych bliskich, a Kamil stoi z ochroną przy trumnie. Próbował iść w kondukcie żałobnym pierwszy. Gdy tylko doszło do tej sytuacji, szwagier wziął go za szmaty i wyrzucił - relacjonował w rozmowie z portalem swiatgwiazd.pl świadek zdarzenia. Sprawę śmierci Gabriela Seweryna bada prokuratura.

Gabriel Seweryn sekcja zwłok. Komunikat z prokuratury

Przeprowadzona została sekcja zwłok gwiazdora programu "Królowe życia". Wydawało się, że szybko wyjaśni się przyczynę śmierci Gabriela Seweryna. Tak jednak się nie stało. Niedawno pojawił się kolejny komunikat z prokuratury. - Postępowanie trwa, czekamy na wyniki badań dodatkowych. Postępowanie toczy się w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów - mówił "Faktowi" zastępca prokuratora rejonowego w Głogowie Marcin Knurowski. Wkrótce mają pojawić się wyniki badań toksykologicznych.

