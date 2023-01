Dominika Gwit zdradziła, jak ona i jej syn czują się po porodzie. Nadal są w szpitalu

Wczoraj, 19 stycznie, Dominika Gwit poinformowała w mediach społecznościowych, że została mamą. Ona i jej mąż, Wojciech Dunaszewski, od lat starali się o dziecko. Ich długo wyczekiwany syn przyszedł na świat w środę, 18 stycznia. Kobieta podzieliła się wzruszającymi zdjęciami z maluszkiem w ramionach. Jak napisała, dziecko czyni ją i jej męża "najszczęśliwszymi ludźmi na świecie".

Dominika Gwit zdradziła, jak czuje się po porodzie. "Nie złapał mnie jeszcze baby blues"

Dominika Gwit niemal od początku relacjonowała ciążę na swoim profilu na Instagramie. Wczoraj zdradziła jak ona i jej syn czują się po porodzie. Świeżo upieczona mama jest jeszcze w szpitalu.

- Bardzo dziękujemy za moc życzeń i gratulacji. To dla nas przepiękny czas pełen miłości, radości i uśmiechu. Ja jestem jeszcze trochę w szoku, więc pozwólcie, że dojdę do siebie. [...] Synek jest zdrowiutki, jak się czuje świetnie, wszystko poszło tak, jak powinno pójść. [...] Odpoczywamy - powiedziałam z łóżka szpitalnego. Wyglądała na zmęczoną, ale uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Dzisiaj, 20 stycznia, dnia aktorka nagrała jeszcze jedną relację. Tym razem wydaje się wypoczęta. Kobieta jeszcze raz podziękowała za wszystkie życzenia i opowiedziała o swoim samopoczuciu.

- Jeszcze raz dzięki. Cały czas pływają gratulacje i życzenia. Jesteśmy szczęśliwi, jeszcze w szpitalu, ale może niedługo nas wypisują, może już jutro, zobaczymy. Wszyscy są zdrowi, zadowoleni i rumiani. Ja na szczęście odnalazłam się we wszystkim bardzo dobrze. Zaskakująco dobrze się czuję i jestem pełna dobrej energii, szczęścia i dobrych myśli. Nie złapał mnie jeszcze baby blues, ale zobaczymy, co będzie. W każdym razie malutki jest najpiękniejszym chłopcem świata, kocham go bardzo mocno [...] To są niesamowite chwile, które później pamięta się do końca życia - powiedziała.

Dominika Gwit aż promienieje szczęściem! Widać, że synek jest już całym jej światem. Zobaczcie przepiękne zdjęcia, którymi aktorka podzieliła się z fanami!

