Dorastał na oczach całej Polski. Teraz mówi, o niewykorzystanych szansach!

Marzec tego roku oznaczał dla fanów "Rodzinki.pl" wyjątkową rocznicę, minęło dokładnie pięć lat, odkąd Telewizja Polska zakończyła emisję popularnego serialu. Informacja o jego powrocie wywołała falę komentarzy i oczekiwań, a prace nad kontynuacją zostały już zakończone. Premiera nowego sezonu ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni. We wtorek zorganizowano oficjalną imprezę promującą produkcję, na której pojawili się aktorzy znani z poprzednich odsłon. Wśród nich znalazł się także Mateusz Pawłowski.

Mateusz Pawłowski wyjawił prawdę na temat planów zawodowych

Pawłowski, który na planie "Rodzinki.pl" dorastał niemal na oczach milionów widzów, od momentu zakończenia zdjęć w 2019 roku nie był częstym gościem w mediach. Teraz, w rozmowie z reporterką Pudelka ujawnił, że ostatnie lata poświęcił nauce.

Zostałem studentem... To psychologia i informatyka na SWPS-ie. Jest mi dobrze, jestem już na trzecim roku już oficjalnie. Są to studia licencjackie. I po studiach spróbować do Akademii Teatralnej - mówił w rozmowie z Pudelkiem.

Choć aktorstwo przez pewien czas zeszło u niego na dalszy plan, praca przy nowych odcinkach "Rodzinki.pl" przypomniała mu, jak bardzo lubi ten zawód. Młody aktor nie ukrywa jednak, że ma pewien żal do samego siebie. W przeciwieństwie do swoich serialowych braci, Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego, nie korzystał z możliwości udziału w castingach po zakończeniu serialu.

Zobaczymy, najpierw chcę spróbować swoich sił na planie. Uważam, że warto to doświadczenie wykorzystać. Chcę zobaczyć sam dla siebie, czy uda mi się być aktorem i działać w branży (...) Nie chodziłem na castingi i żałuję, bo powinienem szlifować warsztat - wyjawił.

Oprócz aktorstwa, Pawłowski planuje też rozwój w świecie mediów społecznościowych. Na koniec zdradził, jak na jego obecność na uczelni reagowali nowi znajomi z roku. Część z nich szybko rozpoznała w nim "Kacperka" z kultowego serialu, co prowadziło do zabawnych sytuacji.

Spróbuję, mam nadzieję, że mi się uda. Nie uważam, że jestem dobry, jeśli chodzi o social media - mówił w wywiadzie.

