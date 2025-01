Dorota Szelągowska dodała rozczulające zdjęcie z córką. Ależ dziewczynka wyrosła!

Dorota Szelągowska dodała rozczulające zdjęcie z córką

Dorota Szelągowska jest mamą 24-letniego Antoniego i 6-letniej Wandy. Projektantka wnętrz raczej nie pokazuje swoich dzieci w mediach społecznościowych, jednak tym razem zrobiła mały wyjątek i miło zaskoczyła swoich obserwatorów. Na Instastories Szelągowska pochwaliła się rodzinnym kadrem z domu. Widać na nim jak słynna projektantka spędza czas wolny i odpoczywa. W sobotnie popołudnie siedzi z córką, Wandą, swoim partnerem i pupilami na kanapie w swoim mieszkaniu. Ubrana w dresy wygląda na zrelaksowaną. "Kanapowcy" - oznajmiła krótko Szelągowska. Na zdjęciu co prawda córka Doroty siedzi tyłem do obiektywu, jednak widać, że to już duża dziewczynka.

Dzieci Doroty Szelągowskiej

Dorota Szelągowska była trzykrotnie zamężna. Z pierwszym mężem, aktorem Pawłem Hartliebem, ma syna Antoniego. 30 maja 2013, po 11 latach związku, poślubiła Adama Sztabę, z którym rozwiodła się 2 lata później. W 2017 wyszła za Michała Wawro, z którym ma córkę Wandę. Niestety i ten związek Doroty Szelągowskiej nie przetrwał próby czasu. Jak wyznała w jednym z wywiadów, ma dobre relacje ze swoimi dziećmi, choć nie wyobraża sobie poświęcić się dla tej roli całkowicie.

Z Wandą jest inaczej. Pracuję i ona to wie. Ma nianię, często zabieram ją ze sobą do biura. Mam do niej więcej cierpliwości. Widzę w niej siebie. Może chcę jej dać to, czego ja nie dostałam? Syn i córka, dwa inne światy złączone w mojej galaktyce. Nie jestem urodzoną matką. Gdybym tylko miała zajmować się dziećmi, zwariowałabym, choć bardzo je kocham

- mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Vivą!" Szelągowska. Projektantka wnętrz nie ukrywa, że boi się o swoje dzieci, zwłaszcza o Wandę, przed którą okres nastoletniego buntu.

Dużo bardziej boję się o moją córkę, która ma lat sześć i jak sobie myślę, że ten okres nastoletni jeszcze przed nią, to będzie grubo [...] Bardzo nie chciałabym być nastolatkiem w tych czasach.

- podkreślała w wywiadzie dla "Co za tydzień".

