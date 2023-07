Dramat Anny Muchy i jej dziecka! Tak spędzili piątkowy wieczór. Wielu z nas nie dałoby sobie z tym rady!

Krzysztof Jasiński - to dla niego Maryla Rodowicz straciła głowę. Tym romansem żyła cała Polska. Dlaczego im nie wyszło?

Anna Mucha to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Widzowie pokochali ją za role w wielu świetnych filmach. Można było ją zobaczyć między innymi w filmach takich jak: "Panna Nikt", "Młode wilki 1/2", "Chłopaki nie płaczą", "Och, Karol 2", "Anioł", "Andżela", "Sąsiady", "Wkręceni 2". W 2010 roku nominowana była do nagrody Viva! Najpiękniejsi w kategorii: "Najpiękniejsza Polka". W ostatni piątek spotkał ją jednak prawdziwy koszmar. Zobaczcie, co się stało!

Dramat Anny Muchy i jej dziecka! Tak spędzali piątkowy wieczór

Anna Mucha znana jest z tego, że aktywnie działa na swoich mediach społecznościowych. W piątek na swoim Instagramie podzieliła się z fanami nieprzyjemną sytuacją. Aktorka i jej dziecko zacięli się bowiem w windzie!

- No dobrze, to niech się przyznaje, która zazdrosna małpa mi źle życzyła i zacięliśmy się w windzie. Ale mamy tu przynajmniej dżunglę. Cudownie, czekamy na pomoc - wyznała.

Dramat aktorki nie trwał jednak długo, bowiem jeszcze w tej samej godzinie nagrała wideo, jak możemy zobaczyć ją we własnym mieszkaniu.

