Serial "Klan" to najbardziej długowieczna telenowela w historii TVP. Lata lecą, aktorzy się zmieniają (tu prezentujemy, jak zmieniła się Beata z "Klanu", a tu jak obecnie wygląda zakonnica Dorota), a widzowie ciągle z zapartym tchem śledzą losy rodziny Lubiczów i ich przyjaciół. Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nawet tak kultowy serial jak "Klan". Głos w sprawie końca hitu TVP zabrał Tomasz Bednarek, jeden z kluczowych bohaterów telenoweli, i to od początku jej istnienia. Aktor wciela się w postać Jacka Boreckiego, byłego męża legendarnej Beaty. - Przez 27 lat pracy przy serialu przeżyłem już tyle zmian, że obecną sytuację oceniam z dużym spokojem. Przypomnę, że przez te wszystkie lata wiele razy pojawiały się pogłoski o zejściu "Klanu" z anteny, ale na razie się trzymamy. Wiadomo jednak, że w przyrodzie jest tak, że wszystko ma swój koniec - czy "Klan", czy moja rola w tym serialu - zaznaczył nieco filozoficznie aktor, odnosząc się do ostatnich zawirowań związanych z produkcją. Fani najbardziej długowiecznej telenoweli liczą jednak na to, że do tego końca jest jeszcze daleka droga.

Nie przegap: Najbardziej żenujący QUIZ o polskich serialach! Rysiek z "Klanu" i Hanka z "M jak miłość" na rozgrzewkę

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniła się Barbara Bursztynowicz, czyli słynna Elżbieta z serialu "Klan". Pod galerią natomiast znajduje się Quiz. Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci

Quiz. Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci Pytanie 1 z 20 Na rozgrzewkę prawdziwa ikona. Ryśka Lubicza zagrał: Piotr Cyrwus Andrzej Grabarczyk Jan Wieczorkowski Dalej